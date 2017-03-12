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Россию на "Евровидении-2017" представит Юлия Самойлова

12.03.2017 22:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Россию на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" представит, сообщили в воскресенье в эфире "Первого канала".

Россию на "Евровидении-2017" представит Юлия Самойлова
© Фото: Fusedmarc
Литва определилась с участником "Евровидения" – группа Fusedmarc

"Евровидение-2017" пройдет 9-13 мая в Киеве. Россия, которая традиционно занимает высокие места на конкурсе, держала имя представителя на шоу этого года до последнего – артиста огласили только после того, как все страны уже назвали своих исполнителей для "Евровидения".

Как стало известно в воскресенье вечером, на "Евровидении-2017" Россию представит певица Юлия Самойлова. Девушка участвовала во многих конкурсах, даже несмотря на то, что передвигается исключительно в инвалидной коляске – у певицы стоит достаточно редкий диагноз "спинальная амиотрофия Вердинга – Гофмана".

На сцену "Евровидения" Самойлова поднимется с нежной песней "Flame Is Burning".

"Евровидение" – один из самых популярных конкурсов в мире, его телеаудитория достигает 200 миллионов человек. В 2016 году Россию на популярном конкурсе представлял Сергей Лазарев с песней "You're the only one". Исполнитель занял первое место по оценкам европейских телезрителей, однако после суммирования баллов с выставленными жюри, в итоге оказался лишь на третьем.

РФ побеждала на "Евровидении" в 2008 году благодаря Диме Билану и песне "Believe". В 2000, 2006, 2012 и 2015 годах представители России занимали вторые места на конкурсе, трижды – третью строчку.

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Теги: Минск
 
 
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Российская представительница выйдет на сцену "Евровидения" во втором полуфинале, который состоится 11 мая.

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