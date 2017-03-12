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Белорусское ТВ предупредило о провокациях на День воли в Минске
12.03.2017 21:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" в воскресном вечернем эфире предупредил граждан страны о том, что 25 марта в Минске на несанкционированной акции в честь Дня воли готовятся провокации.
© Фото: пресс-служба президента
В частности, телеканал показал видеозапись находящегося за пределами страны главы Консервативно-Христианской партии БНФ Зенона Позняка, который высказал такое мнение.
"Я думаю, будут провокации. Потому что в этих акциях принимают участие люди, которые известны такими действиями", – сказал Позняк.
Он отметил, что самой крупной провокацией белорусской оппозиции считает события декабря 2010 года после президентских выборов в стране.
Телеканал сделал акцент и на том, как обсуждается в Байнете недавнее специальное расследование журналистов "Беларусь 1" под названием "Звонок другу". При этом было подчеркнуто, что репортаж был посвящен не тем людям, которые оказались втянутыми в несанкционированные акции протеста, а оппозиционным белорусским политикам, которые разворачивают эти действия на деньги иностранных спонсоров и имеют связи с украинским криминальным бизнесом.
© Sputnik / Виктор Толочко
Было также отмечено, что события в Беларуси разворачиваются по известному сценарию всех цветных революций последнего времени, будь то события в Украине или в Сирии.
Телеканал напомнил, что на последнем совещании президент страны Александр Лукашенко потребовал от правоохранительных органов
После этого в телесюжете были показаны кадры с состоявшегося в воскресенье в Орше "Марша нетунеядцев", когда к людям на площади обращался известный белорусский акционер Павел Северинец,
В телесюжете было подчеркнуто, что причина, по которой задержали оппозиционного активиста – именно в его провокационных действиях на несанкционированной акции.
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