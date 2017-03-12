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Фотофакт: в Могилеве активизировались клещи
12.03.2017 20:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Жители Могилева начали предупреждать друг друга об опасном количестве иксодовых клещей в городе, соответствующие сообщения появились в городских группах в социальных сетях.
© Sputnik Константин Чалабов
Как уже сообщали энтомологи, в текущем году из-за ранней и теплой весны ситуация с наличием в парках и лесах клещей может осложниться.
"Будьте осторожны, клещи на каждой травинке буквально, сегодня!" – пишут могилевчане в соцсетях.
Аналогичная ситуация была в республике осенью прошлого года: тогда из-за теплой погоды было зафиксировано 35-процентное увеличение (по сравнению с 2015 годом) обращений граждан в больницы по поводу присасывания клещей.
Эпидемиологи обращают внимание граждан на необходимость соблюдения правил профилактики при посещении лесных и лесопарковых зон. При этом, как рассказали Sputnik специалисты, нужно также следить за домашними питомцами, поскольку они во время выгула подвергаются большей опасности, чем их хозяева.
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Специалисты призывают граждан следить за домашними питомцами, поскольку они во время выгула подвергаются большей опасности, чем их хозяева.
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