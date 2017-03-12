МИНСК, 12 мар – Sputnik. Жители Могилева начали предупреждать друг друга об опасном количестве иксодовых клещей в городе, соответствующие сообщения появились в городских группах в социальных сетях.



© Sputnik Константин Чалабов Второй клещ из Брестского района оказался заражен лайм-боррелиозом

Как уже сообщали энтомологи, в текущем году из-за ранней и теплой весны ситуация с наличием в парках и лесах клещей может осложниться.

"Будьте осторожны, клещи на каждой травинке буквально, сегодня!" – пишут могилевчане в соцсетях.

Аналогичная ситуация была в республике осенью прошлого года: тогда из-за теплой погоды было зафиксировано 35-процентное увеличение (по сравнению с 2015 годом) обращений граждан в больницы по поводу присасывания клещей.

Эпидемиологи обращают внимание граждан на необходимость соблюдения правил профилактики при посещении лесных и лесопарковых зон. При этом, как рассказали Sputnik специалисты, нужно также следить за домашними питомцами, поскольку они во время выгула подвергаются большей опасности, чем их хозяева.