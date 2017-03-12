Доброе утро!

Помните, в конце прошлой недели президент провел два совещания , которые взбудоражили всю страну? Он наконец отреагировал на марши белорусов, которые вышли протестовать против декрета № 3. Сегодня в 12 в очередной « Экономике на пальцах » разберем, что это было. Подключайтесь !





ВАЖНОЕ

В ночь на субботу в Беларуси впервые за два года подорожало топливо . Незначительно — всего на копейку. Так что почти никто и не заметил.

В пятницу и выходные в регионах проходили «Марши нетунеядцев»: где-то тихо и спокойно, где-то же не обошлось без задержаний , судов, суток . Рассказываем, как это было в Молодечно , Пинске , Орше , Бресте, Бобруйске , Рогачеве . В Минске, кстати, разрешили провести марш 15 марта — то есть в столице, в отличие от регионов, мероприятие санкционировано, — но не в центре города. Наши журналисты работали все выходные, некоторым даже пришлось пообщаться с милицией . Говорят, в Орше правоохранители были предельно вежливы, в Пинске тоже старались не мешать «народному вече» . Но не всем и не везде так повезло: в воскресенье, день четырех маршей, в Беларуси задержали более 30 человек . За их судьбами мы обязательно будем следить.





Стало известно, что электронные сигареты приравняют к табачным изделиям и запретят продавать несовершеннолетним . Сейчас в стране не установлен возраст, с которого разрешена продажа электронных сигарет. Зачастую их покупают именно молодые люди.

В ООН заявили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе . Речь идет о Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане — там голодают более 20 миллионов человек. В организации опасаются, что, если международное сообщество оставит происходящее без внимания, то планете грозит новая волна беженцев, которая может быть чревата появлением еще большей нестабильности в целых регионах.

Между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический конфликт. Причиной ссоры стал запрет голландских властей на митинг в поддержку новой Конституции Турции, который хотел провести в Роттердаме глава турецкого МИД. Ему запретили въезд в Нидерланды, Эрдоган назвал страну «пережитком нацизма» и пообещал: «Они совершенно точно заплатят и узнают, что такое дипломатия». Как развивались события — читайте здесь .

ПОПУЛЯРНОЕ

Какие болезни желудочно-кишечного тракта больше всего распространены в Беларуси? Как лечит гастрит и язву современная медицина? Узнайте все о проблемах с ЖКТ из нашего интервью с главным гастроэнтерологом страны .

Еще немного о здоровье. Только на этот раз — детском. В выходные Минск с гастролями посетил самый «раскрученный» русскоязычный педиатр — доктор Комаровский. Несмотря на не самые дешевые билеты (ценник начинался от 50 рублей), он собрал полный Prime Hall! Евгений Олегович был удивлен: «В Минске — я с таким нигде не сталкивался — 80% вопросов про еду! Это тоже говорит о многом: такое у вас понимание того, как нужно любить ребенка». А мы выбрали самые интересные моменты из выступления доктора Комаровского .

Посмотрели, как выглядит особняк экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в Минске , который он строил пять лет — и вот наконец этой весной планирует переехать. Построился Бакиев в микрорайоне Лебяжий на улице Мястровской, и дом Курманбека Салиевича выделяется на фоне соседних.





Все выходные соцсети обсуждали очень дорогую поездку минчанки на такси : за 15 км пути девушка заплатила 30 долларов. Таксист настаивает, что такой тариф вполне законен, и демонстрирует видео посадки пассажирки — мол, она ознакомилась и согласилась со всеми условиями поездки. Но многие все равно уверены — это «развод», и никак иначе.

Очень трогательная история: в России четырехлетняя девочка 4 часа шла по тайге 8 километров за помощью умирающей бабушке. Спойлер: девочка дошла, женщина, к сожалению, все равно умерла, малышку теперь хотят представить к награде.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В воскресенье в Минске прошел финал хоккейного турнира «Золотая шайба», в котором участвуют подростковые любительские команды со всей страны. И снова выиграла столичная команда «Грифоны» , в которой играет Николай Лукашенко. Накануне финала-2017 TUT.BY пообщался с тренером «Грифонов» Дмитрием Басковым, который рассказал нам о сильных сторонах сына президента .





И снова о спорте, более того — снова о хоккее. Очередным героем нашего проекта « Легионеры » стал «динамовец» Марк-Андре Граньяни . Канадец называет Минск городом с отличными ресторанами и корыстными девушками, а болельщиков «Динамо» — самым прекрасным сумасшествием, которое ему приходилось наблюдать.

Минчане не раз видели в небе огромный военно-транспортный самолет Ил-76МД, полет которого заставляет дрожать стекла на верхних этажах высоток. А нашему 42.TUT.BY повезло: ребята побывали на борту белорусского гиганта, пообщались с пилотами и узнали все секреты самого большого самолета белорусских ВВС. Теперь рассказываем все вам .

Не надо ехать в Париж, чтобы умереть, — достаточно пожить в Каменной горке! Влияние городской среды на самочувствие жителей изучают ученые всего мира. Например, красивая архитектура благоприятно воздействует на человека — а что можно сказать о серости, скуке и унынии? В интервью TUT.BY магистр архитектуры рассказал о вреде для здоровья современных белорусских «спальников ».

Хорошая история обычного успеха : простой парень открыл в центре Минска два простых бара. И говорит: ребята, меньше понтов, городу не хватает простых заведений — безо всяких модных концепций. Выпить пива, съесть бургер — что еще нужно?

Все новости пятницы, 10 марта

Все новости субботы, 11 марта

Все новости воскресенья, 12 марта

Любимая семья и не менее любимая работа — вот самое важное в жизни каждого взрослого человека. Правда, их желательно все же не совмещать — хотя иногда это бывает очень мило. Все выходные мир улыбался над видео интервью Роберта Келли , доцента Пусанского национального университета: мужчина был в прямом эфире Би-би-си, рассуждал об импичменте президента Южной Кореи , когда в кадре за его спиной вдруг появились неожиданные гости. Улыбнитесь и вы — и хорошей рабочей недели!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY