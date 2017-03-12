В ООН заявили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе. Речь идет о Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане — там голодают более 20 миллионов человек. В организации опасаются, что, если международное сообщество оставит происходящее без внимания, то планете грозит новая волна беженцев, которая может быть чревата появлением еще большей нестабильности в целых регионах.
Между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический конфликт. Причиной ссоры стал запрет голландских властей на митинг в поддержку новой Конституции Турции, который хотел провести в Роттердаме глава турецкого МИД. Ему запретили въезд в Нидерланды, Эрдоган назвал страну «пережитком нацизма» и пообещал: «Они совершенно точно заплатят и узнают, что такое дипломатия». Как развивались события — читайте здесь.
Еще немного о здоровье. Только на этот раз — детском. В выходные Минск с гастролями посетил самый «раскрученный» русскоязычный педиатр — доктор Комаровский. Несмотря на не самые дешевые билеты (ценник начинался от 50 рублей), он собрал полный Prime Hall! Евгений Олегович был удивлен: «В Минске — я с таким нигде не сталкивался — 80% вопросов про еду! Это тоже говорит о многом: такое у вас понимание того, как нужно любить ребенка». А мы выбрали самые интересные моменты из выступления доктора Комаровского.
Все выходные соцсети обсуждали очень дорогую поездку минчанки на такси: за 15 км пути девушка заплатила 30 долларов. Таксист настаивает, что такой тариф вполне законен, и демонстрирует видео посадки пассажирки — мол, она ознакомилась и согласилась со всеми условиями поездки. Но многие все равно уверены — это «развод», и никак иначе.
Очень трогательная история: в России четырехлетняя девочка 4 часа шла по тайге 8 километров за помощью умирающей бабушке. Спойлер: девочка дошла, женщина, к сожалению, все равно умерла, малышку теперь хотят представить к награде.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
В воскресенье в Минске прошел финал хоккейного турнира «Золотая шайба», в котором участвуют подростковые любительские команды со всей страны. И снова выиграла столичная команда «Грифоны», в которой играет Николай Лукашенко. Накануне финала-2017 TUT.BY пообщался с тренером «Грифонов» Дмитрием Басковым, который рассказал нам о сильных сторонах сына президента.
И снова о спорте, более того — снова о хоккее. Очередным героем нашего проекта «Легионеры» стал «динамовец» Марк-Андре Граньяни. Канадец называет Минск городом с отличными ресторанами и корыстными девушками, а болельщиков «Динамо» — самым прекрасным сумасшествием, которое ему приходилось наблюдать.
Минчане не раз видели в небе огромный военно-транспортный самолет Ил-76МД, полет которого заставляет дрожать стекла на верхних этажах высоток. А нашему 42.TUT.BY повезло: ребята побывали на борту белорусского гиганта, пообщались с пилотами и узнали все секреты самого большого самолета белорусских ВВС. Теперь рассказываем все вам.
Не надо ехать в Париж, чтобы умереть, — достаточно пожить в Каменной горке! Влияние городской среды на самочувствие жителей изучают ученые всего мира. Например, красивая архитектура благоприятно воздействует на человека — а что можно сказать о серости, скуке и унынии? В интервью TUT.BY магистр архитектуры рассказал о вреде для здоровья современных белорусских «спальников».
Хорошая история обычного успеха: простой парень открыл в центре Минска два простых бара. И говорит: ребята, меньше понтов, городу не хватает простых заведений — безо всяких модных концепций. Выпить пива, съесть бургер — что еще нужно?
Любимая семья и не менее любимая работа — вот самое важное в жизни каждого взрослого человека. Правда, их желательно все же не совмещать — хотя иногда это бывает очень мило. Все выходные мир улыбался над видео интервью Роберта Келли, доцента Пусанского национального университета: мужчина был в прямом эфире Би-би-си, рассуждал об импичменте президента Южной Кореи, когда в кадре за его спиной вдруг появились неожиданные гости. Улыбнитесь и вы — и хорошей рабочей недели!
Ваша редакция
Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.
Комментарии