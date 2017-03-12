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Весна вступает в права. Погода в Витебске на неделю
13.03.2017 08:03 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе погодные условия улучшатся, это связано с ростом атмосферного давления,
В понедельник, 13 марта, ожидается теплый и ясный день без осадков. Температура воздуха +7…+9 °C.
Во вторник, 14 марта, с утра прогнозируют туман, а днем — небольшую облачность. Температура воздуха в течение суток от 0 до +7 °C.
В среду, 15 марта, вероятен небольшой дождь. Ветрено. Днем воздух прогреется до +4 °C.
В четверг, 16 марта, целый день дождь. Температура воздуха днем составит +4…+6 °C.
В пятницу, 17 марта, опять распогодится, без осадков. Ночью столбик термометра покажет небольшой мороз — до -2 °C, а днем потеплеет до +8 °C.
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На этой неделе погодные условия улучшатся, это связано с ростом атмосферного давления.
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