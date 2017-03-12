﻿ Максимум - +7 градусов. Погода в Могилеве на неделю. 21.by
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Максимум - +7 градусов. Погода в Могилеве на неделю

13.03.2017 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве на неделе будет изменчивой: до вторника — солнечно, после — пасмурно и небольшие дожди. Столбик термометра пока не поднимется выше отметки +7°С.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 13 марта, будет солнечно, +7°С. А ночью возможны заморозки до -1°С.

Во вторник также будет солнечно и почти безветренно, максимум до +6°С.

В среду, 15 марта, станет пасмурно, дождливо. Днем прогнозируют порывистый ветер до 13 м/с. Температура воздуха опустится до +3°С.

16 марта потеплеет до +5°С. При этом погода будет изменчивой, местами возможны небольшие дожди, а ночью — мокрый снег.

В пятницу будет пасмурно, но без осадков. Максимальная температура воздуха составит +5°С.

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Теги: Могилев
 
 
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Первая половина недели будет солнечной, затем станет пасмурно, возможны дожди.

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