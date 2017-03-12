В Витебске скоро откроют новую консультативную поликлинику для детей. Она разместилась на базе первого и пока единственного в стране областного детского клинического центра, который был образован здесь два года назад, сообщает « СБ Беларусь Сегодня ».





За это время необычный для отечественного здравоохранения интегрированный центр детского здоровья, в состав которого вошли клиническая больница, 6 городских детских поликлиник, областная консультативная поликлиника и детский реабилитационно-оздоровительный лагерь «Радуга» в Лиозненском районе, уже отметил несколько знаменательных дат.





Здесь сдали в эксплуатацию 3-этажный терапевтический корпус, новую молочную кухню — она обеспечивает специальным питанием малышей в возрасте до года, а также пациентов реанимации.

За два года существования центра тут реконструировали и отремонтировали 8 корпусов и отделений. Больше стало операционных и приемных блоков, что позволило освоить сложные высокотехнологичные операции, в том числе и нейрохирургического профиля — при врожденных пороках и родовых травмах.

В модернизацию и оснащение первого в стране центра детского здоровья вложили свыше 2,5 млн рублей. Большую часть суммы выделили по областной инвестиционной программе, а остальные деньги медики заработали и сэкономили сами.





В новой консультативной поликлинике сейчас ежедневно принимают около 300 малышей из всех регионов области. Кроме опытных педиатров тут работают около 20 узких специалистов.

Начальник управления здравоохранения облисполкома Юрий Деркач накануне торжественного новоселья в поликлинике сообщил, что уже строится новая амбулатория для детей в микрорайоне Билево, а на базе областной клинической больницы отремонтируют еще 3 отделения и лабораторный блок. Здесь же появится и собственное амбулаторно-стоматологическое подразделение.