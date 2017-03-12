|
Сухо, ясно и тепло. Погода в Гомеле на неделю
13.03.2017 08:46 — Новости Общества | Tut.by
Март возмужал и ему теперь не нужно ничего доказывать. В ближайшие дни нас ждет ровная весенняя погода без потрясений и рекордов. Будет в меру тепло, сухо и безветренно.
По утрам все еще прохладно и даже морозно. Но днем весну уже не удержать — плюс 7°, а на солнце и того больше. В среду ожидается до девяти градусов тепла, но небольшой дождь во второй половине дня. В четверг и пятницу — плюс 6°, пасмурно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Март возмужал и ему теперь не нужно ничего доказывать. В ближайшие дни нас ждет ровная весенняя погода без потрясений и рекордов. Будет в меру тепло, сухо и...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии