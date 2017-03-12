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Сухо, ясно и тепло. Погода в Гомеле на неделю

13.03.2017 08:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Март возмужал и ему теперь не нужно ничего доказывать. В ближайшие дни нас ждет ровная весенняя погода без потрясений и рекордов. Будет в меру тепло, сухо и безветренно.


По утрам все еще прохладно и даже морозно. Но днем весну уже не удержать — плюс 7°, а на солнце и того больше. В среду ожидается до девяти градусов тепла, но небольшой дождь во второй половине дня. В четверг и пятницу — плюс 6°, пасмурно.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Март возмужал и ему теперь не нужно ничего доказывать. В ближайшие дни нас ждет ровная весенняя погода без потрясений и рекордов. Будет в меру тепло, сухо и...

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