Март возмужал и ему теперь не нужно ничего доказывать. В ближайшие дни нас ждет ровная весенняя погода без потрясений и рекордов. Будет в меру тепло, сухо и безветренно.





По утрам все еще прохладно и даже морозно. Но днем весну уже не удержать — плюс 7°, а на солнце и того больше. В среду ожидается до девяти градусов тепла, но небольшой дождь во второй половине дня. В четверг и пятницу — плюс 6°, пасмурно.

Погода в Гомеле и области