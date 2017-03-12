МИНСК, 13 мар — Sputnik. Врачи продолжают бороться за жизни двух из пяти пострадавших при взрыве сотрудниц Скидельского сахарного комбината; накануне стало известно о смерти еще одной женщины.

ЧП на сахарном заводе в Скиделе (Гродненская область) произошло около часа ночи 25 февраля. В результате вспышки пылевоздушной смеси серьезные травмы получили пять сотрудниц предприятия. Троих женщин буквально сразу доставили в Минск в БСМП, две остались в Гродно. Состояние всех пациенток оценивалось как тяжелое. Был организован сбор донорской крови для помощи пострадавшим .

Первая смерть произошла в Гродненской БСМП в ночь на 4 марта — скончалась 44-летняя работница комбината. Затем, 10 марта, минские врачи сообщили, что умерла вторая пострадавшая . Третья женщина скончалась в минувшую субботу, 11 марта . Она также проходила лечение в столичной БСМП.

В настоящее время, в живых остаются две женщины: одна находится в Минской БСМП, вторая — в БСМП Гродно. Медики делают все необходимое, чтобы сохранить им жизнь.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности. Они уже допросили руководителей и работников предприятия, изъяли документы по охране труда и технике безопасности, технологическую документацию по цеху, где был взрыв.