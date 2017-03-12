В 2012—2014 годах обсуждение концепции развития Брестской крепости и прилегающих территорий было беспрецедентным. Смелых идей выдвигалось столько, что у общественности возникло опасение: вдруг предпримут что-то такое, что в корне «переформатирует» знаковый объект. Но спустя два года крепость как будто «оставили в покое». Это особенно заметно на фоне оживления, которое царит в Бресте в преддверии 1000-летия. Какой она предстанет к знаковой дате? Какие проекты имеют шанс на реализацию? И оправдались ли надежды на бюджет Союзного государства? На эти вопросы «Вечерке» ответил директор ГУ «Мемориальный комплекс „Брестская крепость-герой“» Григорий Бысюк.





О союзном бюджете и зарабатывании денег

— Наш коллектив много сделал в последние годы по реэкспозиции Музея обороны, ни на день не прекращалась поисковая работа, — рассказывает собеседник. — По отзывам людей, крепость снова стало интересно посещать. Это подтверждают и цифры. В 2012 году у нас было около 355 500 посетителей, в 2013-м — 387 600, в 2014-м — 396 000, в 2015-м — 416 000 и в 2016-м — более 423 000 человек.

Значит, это не фантастика, что в перспективе крепость может рассчитывать на 2 миллиона туристов в год? Такая цифра называлась во время мероприятий, которые проводил «Фонд развития Брестской крепости».

— Не такая уж и фантастика, если эту цифру брать за ориентир. До распада Союза крепость принимала около 1 миллиона посетителей в год. С тех пор у нас появился филиал музея «5-й форт», в 2014 году экспозиция «Музей войны — территория мира» была расширена за счет оборудования отдельного выставочного зала, состоящего из 4 казематов площадью до 200 кв. м. Здесь могут работать как исторические, так и художественные выставки. Меня радует, что к нам стали поступать заявки от иностранцев с просьбой в течение дня провести по всем объектам Брестской крепости.

До 1000-летия города остался, по сути, один бюджетный год, когда еще можно что-то успеть. Большой объем ремонтных и реставрационных работ предполагалось выполнить за счет бюджета Союзного государства. Как обстоят дела?

— В 2016 году парламентское собрание Союзного государства одобрило выделение на эти цели около 10 миллионов белорусских рублей из общего бюджета. У нас была чуть ли не эйфория: на эти средства можно было сделать что-то серьезное и важное. Но на уровне правительств решение почему-то не прошло. При этом речь ведь не идет о едином транше — хотя бы по частям, чтоб приступить к реализации проектов. Теперь ожидания весьма сдержанные. Хотя в нынешнем статусе члена Совета Республики Национального собрания я сделаю все возможное для разблокирования транша.





А поддержка из республиканского бюджета?

— В 2016 году нам было выделено порядка 962 тысячи рублей на содержание объекта (заработную плату сотрудников, коммунальные и транспортные расходы и т.д.). На капитальный ремонт с 2014 года, к сожалению, средств не поступало.

Существует мнение, что музеи должны больше зарабатывать сами.

— Мы и зарабатываем. В 2016 году на оказании платных услуг заработали 635 тысяч 800 рублей. Наши посетители — основная статья дохода. И значительно меньше (всего 81 тысяча рублей) дает сдача в аренду свободных помещенией под деревообработку.

А не появлялась «крамольная» мысль: ввести в штат молодых, креативных менеджеров, к примеру, заместителя по маркетингу?

— Была такая мысль, когда четыре с половиной года назад стал директором мемориального комплекса. Но затем финансовые ручейки настолько сузились, что нам пришлось «оптимизироваться». В 2014 году всеми мыслимыми и немыслимыми способами сократили почти 20% расходов.

О «серых» экскурсоводах

— Я добьюсь того, что нелегальные экскурсоводы работать на территории крепости не будут. У нас 33 квалифицированных научных сотрудника, и все проводят экскурсии: начиная от замдиректора по научной работе и заканчивая младшим научным сотрудником. В пик нагрузок помогают 13 внештатных экскурсоводов — подготовленные люди, которые сдают экзамен. Мы поставили павильон перед главным входом — приблизили наши услуги к посетителям. Но «серые» экскурсоводы налетают: «Мы все покажем и расскажем, в музей не идите, там неинтересно рассказывают».

Они подрывают вам экономику?

— И это тоже. За месяц один человек легко может заработать до тысячи долларов (за экскурсию берут по 400−500 тысяч рублей в «старых» деньгах). Но самое главное — квалификация этих людей: что они говорят, о чем говорят. «Там совковые, все устаревшее», но в присутствии наших сотрудников почему-то «робеют».

«Серые» — это все не ваши?..

— Чтобы иметь право на проведение экскурсий по территории Беларуси, надо пройти через Департамент по туризму Министерства спорта и туризма: сдать экзамен на знание маршрута и получить сертификат. Тогда человек может работать по Бресту, Брестскому району, до Беловежской пущи и т.д. Но даже это не дает ему право проводить экскурсии в крепости, а также в других музейных объектах — в Мире, в Несвиже, где есть свои сотрудники.





О «серьезном и важном»

Какие проекты предполагается осуществить в крепости в первую очередь?

— В 2016 году мы представили в Минкульт пакет документов со своими предложениями (под предполагаемое финансирование). Давно ждет музеификации Восточный форт. Это один из последних форпостов обороны, где до последнего сражался майор Петр Гаврилов. В барбакане — полубашне юго-восточных казарм — хотим создать экспозицию по истории Брестской крепости с диорамой. Кстати, эта казарма внутри образует дворик, где вполне может разместиться небольшое уютное кафе. Еще один интересный объект — создание музея фортификации в 5-м форту. Давно пора заниматься ремонтом моста рядом с Музеем обороны. Мы уже дважды делали корректировку проектной документации в надежде, что наконец появятся деньги. В здании Белого дворца, где был подписан Брестский мир, можно сделать экспозицию, как вариант — под куполом.

Отдельная большая тема — консервация всех руин. Мы не случайно написали предупреждающие таблички. То, что было законсервировано в 70-е годы, разрушается. Еще в 2011—2012 годах начали капитальный ремонт помещенией 333-го полка, но в 2014-м деньги закончились. Раньше по подвалам там водили экскурсии, а теперь стало опасно, кирпич сверху падает. Есть документация на ремонт юго-западной и западной казарм, где надо начинать с кровли и перекрытий. В планах — создание здесь еще одной экспозиции с условным пока названием «Белорусы на чужих войнах».





О мемориальной зоне и развлекательных объектах

Бывший мэр города когда-то продвигал идею создать на территории крепости поле для гольфа…

— Я категорически против подобных развлекательных объектов. Деньги, конечно, нужно зарабатывать, но не такой ценой. Сколько было сброшено на эту небольшую территорию бомб и снарядов! Под плитами мемориала захоронено 1038 защитников, а всего предположительно их было около 2 тысяч. И неизвестно, сколько останков еще будет обнаружено. Крепость, и в первую очередь Цитадель, — это мемориальная зона, место памяти.

Многих шокирует, что в кафе «Цитадель» проходят шумные свадьбы со всеми атрибутами.

— Скажу больше. В 2012 году фейерверк на одной из таких свадеб по мощи и красочности превосходил фейерверк в День города. Я тогда только приступил к работе и не успел все это предотвратить. Родители молодых получили необходимые разрешения: МЧС, милиции и т.д. После этого с администрацией кафе состоялся нелицеприятный разговор.

Но это не может кардинально решить проблему. Что вы намерены делать дальше?

— Убеждать всех, от кого это зависит, что нужен гибкий подход. Пусть кафе обслуживает туристов, проводит какие-то ритуальные мероприятия, ищет новые формы работы.

О двух концепциях

У вас в кабинете есть красивый и содержательный альбом: «Концепция сохранения и развития территории Брестской крепости» от «Фонда развития Брестской крепости». Как известно, эта концепция не получила полного одобрения. Что теперь для вас эта книга: собрание интересных идей, источник вдохновения или демонстрация того, как делать не надо?

— Здесь люди работали профессионально. Специалисты в своем деле, которые грамотно подошли как маркетологи, музейщики и историки. Они не просто посмотрели — излазили каждый метр Брестской крепости, привлекли широкий круг специалистов. И подходы, в принципе, правильные. Но, конечно, не со всем можно согласиться.

Например, авторы предлагают создать визит-центры, которые будут доминировать над крепостью и через которые будет идти весь поток посетителей. А мы окажемся в подчинении у них. Чтобы заработали все объекты, которые впоследствии могли быть созданы на частные инвестиции, они направляли бы туда туристов. Хотя, полагаю, никто Центральный остров и нашу часть территории не отдаст в частные руки, я в этом уверен.

Не могу согласиться с созданием блошиного рынка на площадке в районе Восточного форта и зоны для пикников (мы уже сейчас имеем с этим проблемы).

Но многие идеи и подходы заслуживают внимания. Например, предлагаемые туристические маршруты: мемориальный, фортификационный, маршрут по древнему Берестью, Тереспольскому укреплению, экологический, по валам крепости. Да и многое другое еще требует осмысления.





Это значит — положить пока концепцию «под сукно»?..

— Горисполком предложил вместе «сесть за стол» группе «Фонда развития Брестской крепости» и архитектору Михаилу Гайдуковичу, у которых разнятся подходы, и выработать единое видение. Но этого не случилось. Поэтому дано поручение «БелНИИПградостроительства»: в Генплан города включить и территорию Брестской крепости с рядом предлагаемых объектов.

О Пограничном острове и велосипедном маршруте

— К сожалению, с этого года туристам стало сложнее попасть на Тереспольское укрепление на острове Пограничном. До сих пор достаточно было за 3−4 дня подать заявку, и после согласования с погрангруппой наш гид сопровождал туристов на этот уникальный объект. Но эксперимент по посещению пограничной зоны закончился. Желающим побывать на острове надо заплатить пошлину (0,4 базовой на человека), оформить документы и только потом отправить заявку. Конечно, мы теряем туристов. Теперь надеемся на продление действовавшего ранее режима.

Была также хорошая идея — проложить велосипедный маршрут по валам…

— Никаких препятствий к этому не было. Мы вместе с ГАИ определили, где могут двигаться велосипедисты. Но кроме маршрута потребовалось изготовить указатели — пиктограммы. Никто не взялся оплатить их изготовление, у нас денег на эти цели тоже нет. При этом нужно учитывать, что недопустимо мемориальную зону превращать в велотрек.

О знаковой дате

Если с деньгами так туго: о реализации каких проектов к 1000-летию Бреста можно уже сегодня говорить с уверенностью?

— Первым таким проектом стала серия живописных работ о крепости Тамары Денисовой. За полгода художница написала более 40 работ, которые отражают не только мрачные, тяжелые стороны, но и продолжение, и торжество жизни на этой земле.

Уже в этом году мы сделаем посещаемым погреб на Кобринском укреплении, где до 1941 года был клуб 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Будет стилизация под красноармейский клуб: обычные лавки, плакаты… Там можно будет посмотреть фильмы, которые демонстрировались в ту пору (мы уже знаем, какие это были ленты).

Близки к завершению реконструкция помещений, в которых базировался 125-й стрелковый полк, и создание здесь молодежно-патриотического центра.

На мой взгляд, хорошая идея (и мы ее реализуем) — обозначить «историческое прошлое» объектов на территории крепости. В какой форме и в каких материалах это будет сделано — зависит от финансовых возможностей.

Очень важный, хоть, на первый взгляд, и рутинный момент — очистка территории крепости от кустарника и дикой поросли. Это позволит открыть для обзора интересные объекты, сделает крепость еще более привлекательной. Участие в этом могут принять волонтеры, военнослужащие, да и любой житель города.