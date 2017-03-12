﻿ Погода в Гродно и области на неделю: пасмурно, туманно и дождливо. 21.by
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Погода в Гродно и области на неделю: пасмурно, туманно и дождливо

13.03.2017 09:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя не порадует солнечной погодой. Во вторник синоптики обещают туман, в среду — дожди, в четверг — прояснение, а в выходные — снова дожди. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник, 13 марта, будет облачно с прояснениями, дождь не прогнозируется. Температура воздуха днем +5…+7 °C. Вечером — +3…+5 °C.

Во вторник, 14 марта, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем +3…+5 °C. Вечером +0…+2 °C. Синоптики обещают ночью и утром туман — видимость 100−200 метров, вечером -переменная облачность. Без осадков

В среду, 15 марта, ночью и утром температура будет +0…+2 °C. Днем синоптики обещают дожди и сплошную облачность.

В четверг, 16 марта, ночью и утром — облачно с прояснениями. Днем — сплошная облачность и дождливо. Температура воздуха днем составит +4…+6 °C. Ветрено. Синоптики обещают усиление порывов ветра до 15 м/с. Вечером — ясно.

В пятницу, 17 марта, облачно и пасмурно. Утром и ночью — туманно. Видимость 600−1000 м. Днем будет ветрено — порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +6…+8 °C.

В выходные в регионе будет облачно, дождливо. В субботу весь день будет идти дождь. Иногда с прояснениями. В воскресенье — сплошная облачность. Температура воздуха днем — +6…+8 °C.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящая неделя будет дождливой и туманно. Во вторник синоптики обещают туман, в среду - дожди, в четверг - прояснение, а в выходные - снова дожди.

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