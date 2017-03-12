В Могилеве областная организация БСДП (Грамада) направила в Могилевский горисполком письмо с просьбой об увековечивании памяти Михася Ткачева — историка и одного из основателей современного белорусского социал-демократического движения. Активисты предлагают назвать его именем одну из новых улиц.

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— Просим рассмотреть вопрос об увековечивании памяти историка, археолога и политического деятеля Михася Ткачева в названии одной из новых улиц Могилева. 10 марта 2017 года исполнилось 75 лет со дня его рождения, а 31 октября 2017 года исполнится 25 лет с момента его смерти, — говорится в письме председателя областной организации Натальи Шкадун, направленном 11 марта в топонимическую комиссию при Могилевском горисполкоме.

10 марта могилевские активисты посетили Мстиславль — малую родину выдающегося историка и политического деятеля, и возложили цветы у мемориальной доски, размещенной на здании бывшей школы, где учился Михась Ткачев.

Михась Ткачев (1942−1992) — доктор исторических наук, профессор, политический деятель. В годы перестройки был одним из основателей и главой историко-культурного клуба «Факел». В конце 1980-х Ткачев включился в активную общественную и политическую деятельность. После переезда в Минск участвовал в образовании «Мартиролога Беларуси», входил в оргкомитет БНФ, был заместителем председателя Сойма БНФ. Ткачев был одним из инициаторов возобновления в Беларуси социал-демократии. Со 2 марта 1991 года председатель Центрального совета возобновленой Белорусской социал-демократической Громады. Был одним из инициаторов изданий «Энциклопедия археологии и нумизматики Беларуси» и «Энциклопедия истории Беларуси». Похоронен на Московском кладбище в Минске. Именем Ткачева названа улица в Мстиславле. В Гродно и в Мстиславле установлены мемориальные доски в честь него.