﻿ Одну из новых улиц в Могилеве предлагают назвать именем историка Михася Ткачева. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Одну из новых улиц в Могилеве предлагают назвать именем историка Михася Ткачева

13.03.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве областная организация БСДП (Грамада) направила в Могилевский горисполком письмо с просьбой об увековечивании памяти Михася Ткачева — историка и одного из основателей современного белорусского социал-демократического движения. Активисты предлагают назвать его именем одну из новых улиц.

Фото: nn.by

— Просим рассмотреть вопрос об увековечивании памяти историка, археолога и политического деятеля Михася Ткачева в названии одной из новых улиц Могилева. 10 марта 2017 года исполнилось 75 лет со дня его рождения, а 31 октября 2017 года исполнится 25 лет с момента его смерти, — говорится в письме председателя областной организации Натальи Шкадун, направленном 11 марта в топонимическую комиссию при Могилевском горисполкоме.

10 марта могилевские активисты посетили Мстиславль — малую родину выдающегося историка и политического деятеля, и возложили цветы у мемориальной доски, размещенной на здании бывшей школы, где учился Михась Ткачев.

Михась Ткачев (1942−1992) — доктор исторических наук, профессор, политический деятель. В годы перестройки был одним из основателей и главой историко-культурного клуба «Факел». В конце 1980-х Ткачев включился в активную общественную и политическую деятельность. После переезда в Минск участвовал в образовании «Мартиролога Беларуси», входил в оргкомитет БНФ, был заместителем председателя Сойма БНФ. Ткачев был одним из инициаторов возобновления в Беларуси социал-демократии. Со 2 марта 1991 года председатель Центрального совета возобновленой Белорусской социал-демократической Громады. Был одним из инициаторов изданий «Энциклопедия археологии и нумизматики Беларуси» и «Энциклопедия истории Беларуси». Похоронен на Московском кладбище в Минске. Именем Ткачева названа улица в Мстиславле. В Гродно и в Мстиславле установлены мемориальные доски в честь него.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Гимнастика без булав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика