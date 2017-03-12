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Одну из новых улиц в Могилеве предлагают назвать именем историка Михася Ткачева
13.03.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве областная организация БСДП (Грамада) направила в Могилевский горисполком письмо с просьбой об увековечивании памяти Михася Ткачева — историка и одного из основателей современного белорусского социал-демократического движения. Активисты предлагают назвать его именем одну из новых улиц.
— Просим рассмотреть вопрос об увековечивании памяти историка, археолога и политического деятеля Михася Ткачева в названии одной из новых улиц Могилева. 10 марта 2017 года исполнилось 75 лет со дня его рождения, а 31 октября 2017 года исполнится 25 лет с момента его смерти, — говорится в письме председателя областной организации Натальи Шкадун, направленном 11 марта в топонимическую комиссию при Могилевском горисполкоме.
10 марта могилевские активисты посетили Мстиславль — малую родину выдающегося историка и политического деятеля, и возложили цветы у мемориальной доски, размещенной на здании бывшей школы, где учился Михась Ткачев.
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Родина Ткачева - Мстиславль.
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