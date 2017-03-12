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Гимнастика без булав

13.03.2017 09:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске прошел международный турнир по эстетической гимнастике, которая в будущем может войти в олимпийскую программу. Гимнастки выступают без лент, мячей и булав. Группы - от шести до 14 человек. Сольных номеров в этом виде спорта нет. Жюри оценивают номер с точки зрения командной драматургии, раскрытия истории и наблюдают за каждым жестом, вздохом и взглядом, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

«Называют синхронным плаванием на суше, театром - это все эстетическая гимнастика. Строго оценивается синхронность. Должен каждый вздох, каждый взгляд быть одинаковым. То есть как единый механизм», - говорит председатель Белорусской ассоциации эстетической групповой гимнастики Татьяна Ржевская.

В эстетической гимнастике объединились спорт и искусство, а родоначальницей этого направления называют знаменитую танцовщицу начала прошлого века Айседору Дункан.

Для Беларуси это движение новое, но уже очень популярное. Юные чемпионки и призеры национальных и международных турниров собираются в республике уже в шестой раз. В этом году в Минск приехали более 800 участниц.

«Команда-чемпион должна обладать качествами: «четкие ноги», эмоционально все делать, хорошая команда никогда не должна спорить и должна все делать вместе и смотреть все время друг на друга», - рассказала капитан команды по эстетической гимнастике «Сильфида-Флер» Таисия Иванова.

Самым младшим участникам турнира - четыре года, а средний возраст самой старшей команды - 65 лет. Хотя «девочки» Юлии Федоровны, как она сама их называет, выступают вне конкурса, для них эстетическая гимнастика не увлечение, а образ жизни.

«Бывших спортсменов нет. Пришли женщины, которые когда-то мечтали, хотели войти в зал и вошли в зал», - говорит тренер женской команды оздоровительной гимнастики СК «Кировец - Нарская застава» Юлия Попова.

В недалеком будущем эстетическую гимнастику планируют внести в программу Олимпийских игр. В Беларуси ждут этого и уже вовсю готовят настоящих мастеров, которые смогут достойно представить страну в этом красивом виде спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел международный турнир по эстетической гимнастике.

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