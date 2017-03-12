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На равных: участники "Евровидения" с инвалидностью

13.03.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Российская певица Юлия Самойлова — не первая конкурсантка "Евровидения" со сложным диагнозом, и участвовать в конкурсе она будет на равных с другими артистами.

На равных: участники "Евровидения" с инвалидностью
© Фото: Юлия Самойлова / Facebook
Россию на "Евровидении-2017" представит Юлия Самойлова

Самойлова была объявлена российской представительницей на "Евровидении-2017" вечером в воскресенье. На конкурс 27-летняя девушка поедет с композицией "Flame Is Burning" — как объявили в эфире российского "Первого канала", в ходе внутреннего отбора именно ее исполнение и песня произвели максимальное впечатление.

Пользователи социальных сетей сразу начали обсуждать: не помешает ли Самойловой участвовать в "Евровидении" редкий диагноз и инвалидное кресло? Опыт конкурса прошлых лет показывает, что нет.

Болезнь — не преграда

Так, в 2015-м году Польшу на "Евровидении" представляла прикованная к инвалидной коляске певица Моника Кушинская с "In the Name of Love". Девушка тронула на конкурсе телезрителей и жюри своим исполнением песни, благодаря чему смогла пройти в финал "Евровидения" и завоевала тысячи фанатов по всей Европе.

В том же году от Финляндии на конкурс ездила группа Pertti Kurikan Nimipaivat, состоящая из участников с генетической патологией. Участвовать в "Евровидении" музыкантам болезнь также не помешала — они вышли на сцену и стали одними из самых обсуждаемых конкурсантов полуфинала 2015-го года.

Не мешают редкие болезни соревноваться на равных артистам и в рамках других конкурсов. Так, отечественные зрители наверняка помнят победителя детского шоу "Голос" Данила Плужникова, который произвел на конкурсе 2016 года настоящий фурор.

Другой пример — американская певица Rion Paige, в 2013-м году прославившаяся благодаря проекту "American Idol". Инвалидность не помешала девушке стать мировой знаменитостью: видео ее выступлений смотрят десятки миллионов человек.

Самобытная и опытная Самойлова

Представляя на "Первом канале" Юлию Самойлову, глава российской делегации на "Евровидении" Юрий Аксюта назвал ее самобытной певицей, очаровательной девушкой и опытной конкурсанткой.

"Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство", — отметил Аксюта.

К слову, "Евровидение" — далеко не первый конкурс Юлии Самойловой и не дебют ее для миллионов зрителей. Например, в 2014-м году она пела на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи, а до этого она успела получить личную награду из рук Аллы Пугачевой.

На сцене "Евровидения" впервые Юлия Самойлова выступит 11 мая в рамках второго полуфинала.

 
Теги: Минск
 
 
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В социальных сетях обсуждают, сумеет ли российская певица в инвалидном кресле с успехом выступить на "Евровидении".

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