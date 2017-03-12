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"Логан" остается лидером белорусского проката

13.03.2017 10:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Фильм "Логан: Росомаха" вторую неделю подряд возглавляет белорусский прокат, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

По данным минской госсети кинотеатров, "Логан" намного опережает другие фильмы по популярности среди зрителей.

Так, на минувшей неделе новый фильм от Marvel посмотрели более 47 тысяч человек только в государственных кинотеатрах Минска. "Логан" заработал почти 124 тысячи рублей.

Вторую строчку по сборам занимает мультфильм "Зверопой" — его посмотрели более 18 тысяч человек, которые принесли картине 96 тысяч рублей. На третьем месте — "Конг: остров черепа" с результатам в 11 тысяч зрителей и 58 тысяч рублей.

В пятерку попал и фильм "Трейнспоттинг 2" — на него сходили 4,3 тысячи рублей, лента заработала 21,2 тысячи рублей. Замыкает список лидеров "Любовь с ограничениями" — картину посмотрели 3,8 тысяч человек, а сборы составили 19,3 тысячи рублей.

В мировом кинопрокате лидерство занял "Конг: остров черепа" — у фильма преимущественно нейтральные отзывы, а сборы составили $81,6 миллиона за выходные. Вторую строчку по сборам в мире занимает "Логан", чья суммарная касса уже перевалила за 300 миллионов, и драма "Собачья жизнь", с момента премьеры заработавшая порядка 150 миллионов долларов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Картина две недели подряд собирает внушительные суммы не только в мире, но и в Беларуси.

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