МИНСК, 13 мар — Sputnik. Берлинские аэропорты "Тегель" и "Шенефельд" начали 25-часовую забастовку, в общей сложности отменено около 650 рейсов, сообщают западные информагентства.

В забастовке принимают участие около двух тысяч сотрудников наземных служб аэропортов, которые отвечают за регистрацию пассажиров и загрузку багажа на борт самолетов. Бастующие требуют повышения оплаты труда.

Ожидается, что забастовка завершится утром 14 марта. Авиакомпании просят пассажиров, которые планируют перелеты на 13 марта и ночь 14 марта, перенести дату поездки.

Как сообщили Sputnik в Национальном аэропорту Минск, аэропорт пока не располагает данными о том, коснется ли эта забастовочная акция рейсов, которые выполняются в направлении Минска. В то же время в аэропорту посоветовали внимательно следить за онлайн-табло вылетов и прилетов в понедельник и в ночь на вторник.