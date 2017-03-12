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Берлинские аэропорты начали забастовку, отменено около 650 рейсов
13.03.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Берлинские аэропорты "Тегель" и "Шенефельд" начали 25-часовую забастовку, в общей сложности отменено около 650 рейсов, сообщают западные информагентства.
В забастовке принимают участие около двух тысяч сотрудников наземных служб аэропортов, которые отвечают за регистрацию пассажиров и загрузку багажа на борт самолетов. Бастующие требуют повышения оплаты труда.
Ожидается, что забастовка завершится утром 14 марта. Авиакомпании просят пассажиров, которые планируют перелеты на 13 марта и ночь 14 марта, перенести дату поездки.
Как сообщили Sputnik в Национальном аэропорту Минск, аэропорт пока не располагает данными о том, коснется ли эта забастовочная акция рейсов, которые выполняются в направлении Минска. В то же время в аэропорту посоветовали внимательно следить за онлайн-табло вылетов и прилетов в понедельник и в ночь на вторник.
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В Национальном аэропорту Минск пока не готовы сказать, затронет ли их эта акция протеста, и советуют следить за онлайн-табло.
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