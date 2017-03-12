С начала года в Беларуси возбуждено два уголовных дела , в котором фигурирует группа смерти. К счастью, никто из детей не свел счеты с жизнью, но многие родители запаниковали. Правоохранительные органы рассказали: как нужно вести себя взрослым, стоит ли проверять странички своих детей в социальных сетях, и что милиция будет делать со списком тех, кто уже попал в эту группу.



Фото: pixabаy.com

В мае 2016 года интернет взорвало расследование «Новой газеты» о группах смерти в социальной сети «ВКонтакте», в которых массово состоят подростки России. Журналист утверждал: дети свели счеты с жизнью, потому что к этому шагу их подтолкнули так называемые кураторы. Как только школьник писал о проблемах в жизни, мыслях о самоубийстве в соцсети, с ним на связь выходил куратор и выдавал 50 заданий. Последнее — суицид. Через пять дней после опубликования материала в отношении организатора группы смерти «Синий кит» Филипа Лиса (настоящая фамилия Будейкин — Прим. TUT.BY) было возбуждено уголовное дело, в ноябре 2016 года 21-летнего парня задержали. Его обвиняют в «подстрекательстве к доведению до самоубийства». Сейчас он находится за решеткой. В начале 2017 года игра пришла в Украину и Беларусь.

— Тот ажиотаж, который в последнее время поднялся вокруг «Синего кита», заставил меня и моих коллег изучить этот вопрос изнутри. Мы сами зарегистрировались в данной группе и стали общаться, как с кураторами, которые «ведут» детей к самоубийству, так и с подростками, — рассказывает TUT.BY Александр Ластовский, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

— Разве сейчас администрация «ВКонтакте» не блокирует всех, кто пытается проявить хоть малейший интерес к таким группам?

— Действительно, стоило мне написать, что хочу «сыграть» в данную игру, через 30 минут аккаунт заблокировали, на экране появились российские номера телефонов доверия. И тогда я прямо со своей официальной страницы, где изображен герб ГУВД, указаны настоящая фамилия, имя, отчество стал выяснять: кто такие киты, дельфины, кураторы и что означают хештеги. Прежде всего, в этой смертельной игре подростков привлекает ареол таинственности, но, если детально вникнуть в историю ее возникновения, станет понятно: никакой мистики нет.

Итак, хештэг #f57 придумал соорганизатор Филип Лис, f означает Филип, 57 — номер его телефона. А их черно-красный логотип, в котором многие видят ад, Лис позаимствовал с марки одежды Vova, только немного его переделал. Почему «синий кит»? Второй организатор, который подхватил эту идею, был пользователь с никнеймом «море китов». Отсюда и пошла привязка, позже сюда подвели психологию, что кит — это животное, которое выбрасывается на берег моря, заканчивая жизнь самоубийством.

«Всплеска детских суицидов нет»



Фото: pixabаy.com

— А как же «разбуди меня в 4.20»? Эту фразу вообще связывают с культурой употребления марихуаны.

— На самом деле все иначе. Последнее 10 из 50 заданий подросток выполняет, просыпаясь в 4.20. Он должен или смотреть ужастики, или наносить себе ранения. Почему в 4.20? Когда человек на протяжении нескольких дней встает так рано, у него сбиваются все ориентиры. Таким образом, пытаются снизить порог восприимчивости, расшатать чувство самосохранения и девальвировать страх перед смертью. В общем, давят на психику, — объясняет Александр Ластовский. — Изначально игра была придумана для разгадывания определённых символов, так Филип Лис хотел раскрутить свою страницу. А уже дальше подключились киты, все стало обрастать невероятной мистикой.

— Однако 50 заданий, которые должен выполнить подросток, вполне себе реальные.

— Кстати, все началось с книги «50 дней до моего самоубийства», в которой девушка за этот срок решает: умереть ей или нет. И вот здесь уже есть привязка к «синим китам», которые выполняют 50 заданий на пути к самоубийству.

Задания куратор выдает совершенно разные. К примеру, слушать целый день психоделику. Причем под эту музыку перекладывают стихи Марины Цветаевой и даже… песенку из веселого мультфильма «Фиксики».

— Вы как-то говорили, что такие группы были еще до расследования «Новой газеты». Мол, для правоохранительных органов это не стало новостью.

— Все новое — это хорошо забытое старое. Тема суицида, загробной жизни всегда интересовала подростков, не только с появлением интернета. Вспомните, раньше весь двор собирался вокруг хулигана, все хотели прикоснуться к чему-то проблемному, стать рядом с ним крутым. Теперь такие же хулиганы создают подобные группы.

Забегая вперед, скажу: никакого всплеска детских суицидов в стране нет, наоборот, идет снижение. Парадокс, да? Все паникуют, а статистика говорит об обратном. В России и Украине вообще наблюдается снижение, что касается Минска, то с начала 2017 года здесь счеты с жизнью свели три школьника, ни один случай не связан с «синим китом». Поймите, это дети с большими проблемами ищут подобные группы, но не группы — их. Да, в них состоят сотни тысяч школьников, но ради интереса. И только единицы из них приходят туда, потому что давно вынашивают идею о самоубийстве.

Куратор готов довести до самоубийства даже милиционера

— Тем не менее, милиция заинтересовалась этой темой.

— Ажиотаж в последнее время искусственно нагревают, чтобы успокоить людей, пришлось изучить данные группы. Сейчас я как куратор общаюсь с детьми, которые собираются уйти из жизни.

— Как вы их нашли, если страницы блокируют?

— Роботы не могут отследить все, хотя с начала года администрация «ВКонтакте» заблокировала более 3 миллионов пользователей и групп, которые увлеклись «синим китом». С этими школьниками мы общаемся в личной переписке, уже отыскал их родителей и сообщил, о чем думают их дети. Была история, когда я со своей официальной страницы написал куратору, представившись подростком. Он готов был вести меня все 50 заданий и даже не посмотрел, что я милиционер! Поговорив и с кураторами, и с китами могу сказать: по одну и вторую сторону сидят дети 12−16 лет, подталкивают своих же ровесников на самоубийство.

Тем не менее, не будем отрицать, что у детей, состоящих в этих группах, были попытки суицида. Только есть важное замечание: у всех них еще до игры были проблемы психологического характера. У кого-то не ладились отношения с родителями, у кого-то с одноклассниками, девушкой-парнем. Когда в России проанализировали суициды, пришли к выводу: во всех 100% случаев у детей до «синих китов» было депрессивное состояние.

— Александр, выходит, нет таких детей, у которых все было прекрасно в семье, однако они заинтересовались группой смерти, подсели на нее и решили распрощаться с миром.

— Не забывайте, есть очень внушаемые дети. Приведу простой пример: еду недавно в общественном транспорте, рассматриваю людей, думаю о мелочах, потом достаю телефон, включаю психоделику, и для меня мир тут же меняется. Стал замечать дождь за окном, хмурую погоду, перестал видеть людей и оказался один, хотя еще минуту назад был в толпе. Точно также и ребенка может накрыть состояние одиночества.

— Вам дети объяснили, почему они в это играют?

— Самый распространённый ответ: «Хочу испытать что-то новое, почувствовать адреналин». Некоторые потом начинают понимать, куда попали, хотят уйти, но их начинают запугивать. Ребенок в состоянии страха, стресса не может трезво анализировать. Ему пишут: «Бросишь игру, убьем твою маму». И тут же сбрасывают ее номер телефона, давая понять, что следят за подростком. На самом деле все выглядит иначе. Дети в социальных сетях отмечают маму, папу, родственников, друзей, одноклассников, те указывают свои мобильные номера, место работы, улицу, где живут. Не надо быть детективом, чтобы вычислить элементарные вещи про семью, все находится в открытом доступе. Дети должны знать: все угрозы, что вычислили их ip-адрес, это байки. Посторонний человек может узнать только ip-адрес провайдера, а дальше — конкретный адрес квартиры — даже милиционеры узнают по запросу исключительно в рамках уголовного кодекса. К сожалению, у нас нет культуры дозирования информации в интернете, мы выкладываем все подряд.

Списки детей из смертельных групп передадут в управление образование



Фото: Reuters

— Недавно коллега рассказывала, что в Германии полиция учит детей, как правильно регистрироваться в социальных сетях, чтобы никто не смог понять, сколько тебе лет и где ты живешь. Что вы можете посоветовать нашим детям?

— Во-первых, нельзя указывать своего адреса, домашний и мобильный телефон. Во-вторых, не нужно регистрировать анкету под настоящей фамилией, достаточно одного имени. В-третьих, фотография должна быть малозаметной, чтобы не было полностью видно лицо. В-четвертых, никаких снимков своей квартиры! Кстати, домушники очень активно сидят в социальных сетях, по интерьерам выбирают квартиры, которые собираются обворовать. В-пятых, не нужно указывать свой настоящий возраст, а также добавлять в друзья родителей, отмечать друзей.

— Что делать родителям?

— Нужно активно начинать знакомиться с интернетом, завести страницы в тех социальных сетях и приложениях, где есть ваши дети. И, конечно, взрослые должны иметь доступ к странице ребенка.

— То есть читать его переписку?!

— Иногда это стоит сделать. Можно еще завести левую страничку и попытаться подружиться с собственным ребенком, по его манере общения, мыслям, вы многое сможете понять для себя.

— Если взрослые узнали, что ребенок состоит в группе смерти, что делать?

— Нужно обращаться за помощью к психологу. Хотя в стране у нас это не очень принято, но лучше краснеть 5 минут у психолога, чем переживать о том, что вовремя не помогли.

Если взрослые видят, что с ребенком что-то не так, выдерните его из виртуального мира, уйдите вместе в поход, где не ловит никакой интернет. Неделя на свежем воздухе поможет проветрить голову и перезагрузиться.

— Вы промониторили все группы, что дальше?

— В настоящий момент управление «К» ГУВД Мингорисполкома сейчас продолжает изучать данные группы в поисках информации о белорусских подростках, которые там состоят. Пока могу сказать: в группе «Синий кит» зарегистрировано тысяча минских школьников, мы взяли ситуацию на контроль и уже в ближайшее время этот список будет передан в управление образования, а дальше разослан по школам и гимназиям, чтобы с детьми, их семьей стали работать психологи. Будет разработан целый комплекс мероприятий, чтобы вытащить ребенка из группы смерти.