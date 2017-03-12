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Троих подростков из Витебска, пропавших неделю назад, помогают искать в России
13.03.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Милиция продолжает поиски
— Пока, к сожалению, ребят не нашли, но поиск продолжается. В первое время после того, как информация о пропаже детей попала в СМИ, в милицию поступали звонки о том, что похожих ребят видели в тех или иных местах. Однако в Беларуси их следов нет, и сейчас есть все основания предполагать, что дети находятся на территории России. Перебраться туда им было бы несложно: у них с собой паспорта и деньги. К границам других сопредельных с Беларусью стран дети не поедут, так как, чтобы их пересечь, нужны визы. Поэтому в поиске задействованы и полицейские из приграничных районов России. Им разосланы ориентировки, — сообщила TUT.BY официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.
По ее словам, семья Дивиных благополучная. Ни родители, ни дети никогда не попадали в поле зрения милиции.
— Если дети не найдутся, то через 10 дней после их исчезновения, то есть 17 марта, будет возбуждено уголовное дело, — добавила Ольга Шкуратова.
К поиску привлечены не только российские полицейские, но и сотрудники пограничных зон и постов,
Напомним, 7 марта трое старших ребят из витебской семьи Дивиных — 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Катя — пошли в школу, но домой не вернулись. Ребята взяли с собой некоторые вещи, паспорта и деньги. Дома они оставили мобильные телефоны и записку. В целом в семье воспитывается 8 детей, старший сын уже живет самостоятельно, находясь на учебе в США.
Причиной ухода детей, по мнению отца Руслана Дивина, могло стать то, что они испугались наказания за проступок. Глава семьи узнал, что в отсутствие родителей ребята попробовали сигареты и алкоголь, и сообщил им, что по приезду домой серьезно поговорит с ними. После этого трое старших детей пропали.
Приметы детей
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Милиция продолжает поиски троих пропавших школьников из витебской семьи Дивиных, которые ушли из дома неделю назад. Основная версия на данный момент в том, что...
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