Милиция продолжает поиски троих пропавших школьников из витебской семьи Дивиных, которые ушли из дома неделю назад. Основная версия на данный момент — дети могут находиться на территории России. Поэтому к поискам привлекли правоохранителей и пограничников из соседней страны.



Слева направо: в серой майке — Тимур, в зеленой футболке — Руслан, рядом с ним — Инга (она дома), затем — Катя, которая ушла вместе с братьями. Фото: архив семьи Дивиных

— Пока, к сожалению, ребят не нашли, но поиск продолжается. В первое время после того, как информация о пропаже детей попала в СМИ, в милицию поступали звонки о том, что похожих ребят видели в тех или иных местах. Однако в Беларуси их следов нет, и сейчас есть все основания предполагать, что дети находятся на территории России. Перебраться туда им было бы несложно: у них с собой паспорта и деньги. К границам других сопредельных с Беларусью стран дети не поедут, так как, чтобы их пересечь, нужны визы. Поэтому в поиске задействованы и полицейские из приграничных районов России. Им разосланы ориентировки, — сообщила TUT.BY официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

По ее словам, семья Дивиных благополучная. Ни родители, ни дети никогда не попадали в поле зрения милиции.

— Если дети не найдутся, то через 10 дней после их исчезновения, то есть 17 марта, будет возбуждено уголовное дело, — добавила Ольга Шкуратова.

К поиску привлечены не только российские полицейские, но и сотрудники пограничных зон и постов, сообщает телеканал «Мир».

Напомним, 7 марта трое старших ребят из витебской семьи Дивиных — 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Катя — пошли в школу, но домой не вернулись. Ребята взяли с собой некоторые вещи, паспорта и деньги. Дома они оставили мобильные телефоны и записку. В целом в семье воспитывается 8 детей, старший сын уже живет самостоятельно, находясь на учебе в США.

Причиной ухода детей, по мнению отца Руслана Дивина, могло стать то, что они испугались наказания за проступок. Глава семьи узнал, что в отсутствие родителей ребята попробовали сигареты и алкоголь, и сообщил им, что по приезду домой серьезно поговорит с ними. После этого трое старших детей пропали.

Приметы детей

Руслан Дивин . На вид: 18−19 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длинны, сильно лопоухий. Был одет: синяя болоньевая куртка на молнии с капюшоном, байка серая спереди с надписью на иностранном языке, синие джинсы, черные кожаные зимние кроссовки, с собой был рюкзак синего цвета.

. На вид: 18−19 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длинны, сильно лопоухий. Был одет: синяя болоньевая куртка на молнии с капюшоном, байка серая спереди с надписью на иностранном языке, синие джинсы, черные кожаные зимние кроссовки, с собой был рюкзак синего цвета. Тимур Дивин . На вид: 16−17 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы рыжие короткие. Был одет: короткая матерчатая куртка серо-черного цвета, синие джинсы, майка черная с салатовым воротником, черные кожаные ботинки на молнии, на руке черные часы с большим циферблатом, с собой были кроссовки «Адидас» салатового цвета.

. На вид: 16−17 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы рыжие короткие. Был одет: короткая матерчатая куртка серо-черного цвета, синие джинсы, майка черная с салатовым воротником, черные кожаные ботинки на молнии, на руке черные часы с большим циферблатом, с собой были кроссовки «Адидас» салатового цвета. Екатерина Дивина. На вид: 17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные до талии, в ушах золотые сережки с синими камнями. Была одета: короткий пуховик бордового цвета, черные легинсы, черные ботинки на шнурках, на руке часы круглые, браслет из сердечек разного цвета.

Просьба ко всем, кто видел подростков, изображенных на фото, или что-то знает об их местонахождении, сообщить по телефону в Октябрьский РОВД по телефонам: 8 (0212) 35−83−39 либо 102.