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Солнце, дожди и мокрый снег. В Беларуси на неделе ожидается неустойчивая погода
13.03.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе в Беларуси сохранится повышенный температурный режим, а чередование областей повышенного атмосферного давления и фронтальных разделов обеспечит неустойчивый характер погоды, рассказала TUT.BY заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Светлана Рыбакова.
Во вторник, 14 марта, погодные условия будет определять область повышенного давления, обойдется без существенных осадков, ночью и утром возможен слабый туман. Ночная температура будет в основном −3…+3 °С, при ясном небе может подмораживать до −4…−6 °С, а вот днем стараниями весеннего солнца воздух будет прогреваться, и температура достигнет отметок +4…+10 °С. Среднесуточная температура останется на 3−6 °С выше климатических показателей и будет больше соответствовать началу апреля.
В среду и четверг под влиянием атмосферных фронтов погода ухудшится.
В среду, 15 марта, ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем +2…+9 °С.
В четверг, 16 марта, ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная днем +2…+8 °С.
В пятницу, 17 марта, с ростом атмосферного давления погода улучшится, выглянет солнце и будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны возможны небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −5…+2 °С; максимальная днем +4…+9 °С, по юго-западу до +11 °С.
Но к выходным очередная система фронтальных разделов ухудшит погоду.
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На этой неделе в Беларуси сохранится повышенный температурный режим, а чередование областей повышенного атмосферного давления и фронтальных разделов обеспечит...
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