Для создания новых лесов будет использоваться самый качественный посадочный материал, а там, где почва бедна по своим характеристикам, ее будут удобрять. Эти мероприятия позволят добиться стопроцентной приживаемости саженцев. Также лесхозы области также окажут помощь лесным хозяйствам Минского района, высадив на территориях, поврежденных ураганом в июле минувшего года, 200 гектаров леса, сообщает «Гродненская правда».



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— Пострадавшие в результате стихии лесополосы Гродненского, Скидельского, Слонимского лесхозов были восстановлены осенью прошлого года, заново высажена березовая роща под Скиделем. В лесхозах области есть ресурсы и возможность помочь другим районам, наиболее пострадавшим от разгула прошлогоднего урагана, в ближайшее время наши специалисты отправятся туда с трудовым десантом и повезут с собой саженцы сосны и ели. Как только прекратятся ночные заморозки, оттает мерзлая земля и установятся благоприятные погодные условия, приступим к весенним лесопосадкам на территории области. Высаживаться будут традиционные для региона деревья: сосна, береза, ель, лиственница, дуб, клен, — сказала инженер по лесовосстановлению и мелиорации Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения Инга Вьюнова.

Всего весной этого года в республике планируется высадить деревья на площади 25,5 тысячи гектаров. На поврежденных ураганом территориях посадят 5 тысяч гектаров леса. Как сообщалось, в июле 2016 года на Беларусь обрушилась стихия. Разрушения в лесном хозяйстве в Министерстве лесного хозяйства назвали самыми масштабными. Серьезнее всего пострадали Березинский, Дзержинский, Минский, Смолевичский, Червенский районы Минской области и Мозырский район Гомельской области. Всего по стране в июле было повреждено более 4 миллионов куб. м древесины на площади почти 12,8 тысячи гектаров.

— Посадочного материала у нас достаточно. В базисных лесопитомниках в прошлом году вырастили более 44 миллионов саженцев свыше 150 видов деревьев и кустарников, включая декоративные растения. Среди них преобладают сосна, ель, дуб, клен, ясень, лиственница, ольха, — добавили в Гродненском ГПЛХО.