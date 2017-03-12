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Белавиа объявила конкурс на создание новой формы для экипажа

13.03.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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«Авиакомпания «Белавиа» совместно с порталом TUT.BY объявила конкурс на разработку дизайна формы летного и кабинного экипажей авиакомпании.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Конкурс будет длиться до 14 апреля 2017 года. После профессиональное жюри отберет материалы для публикации на TUT.BY, где пройдет открытое интернет-голосование. Победителя конкурса определят представители авиакомпании из состава участников, получивших наибольшее количество голосов.

Победитель получит два билета по маршруту Минск-Милан-Минск (период путешествия — сентябрь 2017 года), а также два пригласительных билета на Неделю моды в Милане.

— После ребрендинга мы стараемся все больше вовлекать белорусов в развитие «Белавиа» и надеемся, что дизайнеры активно примут участие в конкурсе и продемонстрируют свое видение формы летного экипажа. На наш взгляд, сотрудничество такого плана позволит нам идти в ногу со временем, а молодым дизайнерам продемонстрировать свой потенциал, — рассказал генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Напомним, в прошлом году компания начала ребрендинг — на новых самолетах «Белавиа» появился василек, компания также начала менять интерьер в салонах и другие элементы стиля.

Для участия в конкурсе необходимо в указанный период отправить творческую работу в электронном виде или почтовым отправлением. Принимаются работы в цветном изображении, выполненные в любой технике (включая компьютерную графику).

Для предоставления работ на конкурс нужно выслать свой эскиз формы летного и кабинного экипажей вместе с заполненной анкетой на электронный адрес konkurs@belavia.by с пометкой «конкурс на разработку формы» или почтовым отправлением по адресу: ул. Немига, 14А, 220 004, г. Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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