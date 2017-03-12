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Белавиа объявила конкурс на создание новой формы для экипажа
13.03.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by
«Авиакомпания «Белавиа» совместно с порталом TUT.BY
Конкурс будет длиться до 14 апреля 2017 года. После профессиональное жюри отберет материалы для публикации на TUT.BY, где пройдет открытое интернет-голосование. Победителя конкурса определят представители авиакомпании из состава участников, получивших наибольшее количество голосов.
Победитель получит два билета по маршруту Минск-Милан-Минск (период путешествия — сентябрь 2017 года), а также два пригласительных билета на Неделю моды в Милане.
— После ребрендинга мы стараемся все больше вовлекать белорусов в развитие «Белавиа» и надеемся, что дизайнеры активно примут участие в конкурсе и продемонстрируют свое видение формы летного экипажа. На наш взгляд, сотрудничество такого плана позволит нам идти в ногу со временем, а молодым дизайнерам продемонстрировать свой потенциал, — рассказал генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Напомним, в прошлом году компания начала ребрендинг — на новых самолетах «Белавиа»
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"Авиакомпания "Белавиа" совместно с порталом TUT.BY объявила конкурс на разработку дизайна формы летного и кабинного экипажей авиакомпании.
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