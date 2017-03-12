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К расследованию ЧП на Скидельском сахарном комбинате привлекут польских специалистов
13.03.2017 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Расследованием уголовного дела о трагедии на ОАО «Скидельский сахарный комбинат» занимается главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета. В ближайшие дни проведут следственные действия с представителями польской компании. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
«Расследование уголовного дела продолжается. Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация», — рассказали в СК.
Там также отметили, что в ближайшие дни запланировано проведение следственных действий с участием представителей компании из Польши, имеющих опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии.
Напомним, 25 февраля около часа ночи в одном из цехов предприятия
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Расследованием уголовного дела о трагедии на ОАО "Скидельский сахарный комбинат" занимается главное следственное управление центрального аппарата Следственного...
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