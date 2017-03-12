Расследованием уголовного дела о трагедии на ОАО «Скидельский сахарный комбинат» занимается главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета. В ближайшие дни проведут следственные действия с представителями польской компании. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Расследование уголовного дела продолжается. Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация», — рассказали в СК.

Там также отметили, что в ближайшие дни запланировано проведение следственных действий с участием представителей компании из Польши, имеющих опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии.

Напомним, 25 февраля около часа ночи в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси без последующего возгорания, в результате которого пострадали пять работниц завода, трое из которых скончались . Состояние двух женщин до настоящего времени медиками оценивается как тяжелое.