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К расследованию ЧП на Скидельском сахарном комбинате привлекут польских специалистов

13.03.2017 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Расследованием уголовного дела о трагедии на ОАО «Скидельский сахарный комбинат» занимается главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета. В ближайшие дни проведут следственные действия с представителями польской компании. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Расследование уголовного дела продолжается. Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация», — рассказали в СК.

Там также отметили, что в ближайшие дни запланировано проведение следственных действий с участием представителей компании из Польши, имеющих опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии.

Напомним, 25 февраля около часа ночи в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси без последующего возгорания, в результате которого пострадали пять работниц завода, трое из которых скончались. Состояние двух женщин до настоящего времени медиками оценивается как тяжелое.

 
 
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Расследованием уголовного дела о трагедии на ОАО "Скидельский сахарный комбинат" занимается главное следственное управление центрального аппарата Следственного...

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