МИНСК, 13 мар — Sputnik. Претензий с точки зрения белорусского законодательства к выставившему за поездку на такси счет в 30 долларов водителю быть не может, убедился Sputnik после изучения национальных законодательных актов.

PR-агент Александра Рогач на выходных рассказала в Facebook историю о том, как за поездку в 10 километров на такси "от борта" ей пришлось заплатить более 60 рублей. Со своей стороны, таксист заявил: с тарифами девушка ознакомиться могла, следовательно — все по закону.

Как напомнили Sputnik в белорусском Минтрансе, тарифы на пассажирские перевозки службами такси в Беларуси не нормируются — следовательно, каждая служба или таксист-ИП могут самостоятельно устанавливать тариф.

В машине такси, согласно постановлению Совмина от 30 июня 2008 года №972, должна располагаться информация о тарифах на перевозки, и после поездки по таксометру оспаривать их нельзя, если официально выдан чек, а таблица с тарифами размещена в общем доступе.

"… обеспечивать общедоступность информации об автомобильных перевозках пассажиров и условиях их выполнения, о тарифах на перевозки", — указано в постановлении Совмина.

В случае с Рогач, тарифы были действительно указаны, однако самым мелким шрифтом. Впрочем, белорусское законодательство не нормирует то, как должна выглядеть информация о тарифах — размеры шрифтов и иное. Подобное нормируется в случае с ценниками магазинов, однако в такси информация может быть предоставлена в практически свободном виде.

Сам водитель такси Александр Стаховский (он же возглавляет профсоюз таксистов "Центр") приводил свои аргументы в видеообращении. В видеозаписи видно, как пассажирка знакомится с тарифами на поездку и затем садит няню с ребенком в автомобиль. Видеозапись сопровождает текстовый комментарий: "На няню есть деньги, а на такси нет?"