В Минском областном суде начали рассматривать дело Екатерины — мамы из Мачулищ, которая в сентябре выбросила новорожденную дочку в мусоропровод. Малышка выжила. Сейчас ее воспитывают бабушка и тетя .



Фото: Екатерина Пантелеева, TUT.BY

На суде Екатерина держится неуверенно: часто не знает, что ответить на вопросы судьи. Поддержать женщину приехала сестра Наталья. Она же является законным представителем потерпевшей малышки, которую тетя и бабушка назвали Владислава. Вину обвиняемая признала, но давать показания отказалась.

Напомним, вечером 19 сентября в городском поселке Мачулищи в мусорном контейнере была найдена новорожденная девочка с многочисленными травмами. Ее родила и выбросила в мусоропровод с 7-го этажа 28-летняя Екатерина. У женщины есть еще двухлетний сын. Во время совершения преступления она находилась в декрете. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, в момент преступления женщина признана вменяемой и полностью осознавала, что делала. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 14, п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК. Максимальный срок наказания — 25 лет.

Прокурор зачитал показания, которые женщина давала ранее. Она рассказала, что в ноябре 2015 года ее муж был осужден на полтора года. Кто является отцом новорожденной малышки, Екатерина не сказала.

По данным протокола, еще в начале 2016 года Екатерина почувствовала боли в животе, но не придала этому особого значения. По ее словам, у нее не было токсикоза. Однако она сделала три теста на беременность. Все они показали, что она не беременна. То, что ждет малыша, Екатерина поняла только летом 2016-го. В тот момент она жила с мамой и сестрой. Однако им о своем положении говорить не стала.

— Боялась, что будут ругать, что не так поймут.

За что ругать и почему не поймут, женщина объяснить не смогла. На вопрос, почему она не стала на учет в женскую консультацию, Екатерина не ответила. Вечером, 19 сентября, Екатерина вышла во двор посидеть с женщинами на лавочке. Тогда же она и почувствовала, что отошли воды. Заметили ли это женщины, Екатерина не знает. Во время допроса она рассказала, что поднялась на лифте на свой седьмой этаж. Мама и сестра были дома. Незаметно Екатерина закрылась в туалете и родила. Там же в шкафчике она нашла полиэтиленовый пакет, завернула малышку и незаметно выбросила в мусоропровод.

— Ребенка я сбросила, т.к. не знала, что с ним делать. Я предполагала, что он умрет… — рассказывала, общаясь со следователем, Екатерина. — Я не знала, что делать… Я была напугана… Я понимала, что ребенок мог разбиться, но меня как петух клюнул…

— Почему вы не вызвали скорую, когда начались роды?

— Я не предала этому значения.

По словам Екатерины, рожала она тихо, поэтому мама и сестра ничего не слышали. Родные, по ее словам, обо всем узнали только, когда сестре позвонили соседи и сказали, что внизу нашли ребенка.

Во время судебного заседания выступила мама Екатерины Вера Михайловна. Она рассказала, что после старшего мальчика Екатерина была еще раз беременна, но беременность дочь прервала.

— Катя мне говорила, что хотела бы еще ребенка. Но мы с ней поговорили… Я ей сказала, что муж ненадежный… Что этого мальчика нужно подрастить, — вспоминала мама. — После того, как она сделала аборт, она не говорила о детях.

По словам Веры Михайловны, Катя очень любит детей. Много времени проводила со старшим сыном.

Мама заметила, что в какой-то момент дочка округлились. На замечание дочь ответила: «Хорошо живу, наверное».

— Я у нее спрашивала: может, ты беременна? Она отвечала: от кого? Мужа ведь нет.

В тот вечер, 19 сентября, вспоминает мама, Катя была спокойна, не суетилась. Она положила маме денег на телефон, погуляла со старшим сыном. Ближе к восьми вечера привела мальчика домой и захотела посидеть на лавочке с соседями. Через какое-то время, вспоминает Вера Михайловна, она услышала крик старшей дочки.

— Она кричала: «Посмотри, что с Катей!». Я испугаюсь: «Наверное, кровотечение. Нужно вызвать скорую…»

В этот момент сестре позвонили и сказали, что на улице нашли ребенка.

— Я долго не могла найти простыню… и мы побежали вниз. Катя была в растерянности… — вспоминает мама. — … Я думаю, это было неосознанно… Она не такой человек… Не садист… Почему так случилось, я не могу объяснить… Из тюрьмы Катя много пишет… И всегда спрашивает, как малыши…

Позже, после заседания, сестра Екатерины Наталья рассказала, что в мусорном контейнере малышку нашел ее муж. Он возвращался с работы, когда женщины сказали, что в мусорном баке кто-то плачет. Доставая малышку, он позвонил жене.

— Тогда мы не знали, что это ребенок Кати, — говорит Наталья.

Малышка Владислава, говорят родные, чувствует себя очень хорошо.

— Ей уже шесть месяцев. Она ползает, пытается садиться, хорошо кушает. А братик ее как любит.

Родные переживают из-за того, что Кате грозит очень строгое наказание.

— Надеемся, учтут, что девочка выжила… И то, что Катю не лишили родительских прав.