МИНСК, 13 мар — Sputnik. Отопительный сезон в Беларуси закончится после достижения необходимого уровня среднесуточной температуры, напомнили Sputnik в коммунальных службах республики.

Необычно теплая для марта погода установилась в Беларуси: днем в некоторых районах температура поднимается выше +10 °С, а синоптики говорят, что воздух прогревается на несколько градусов выше климатической нормы.

Из-за такого потепления некоторые белорусы уже начали ждать, когда отопление выключат — днем в квартирах становится слишком душно. Однако в республике по-прежнему действует "правило восьми градусов": чтобы закончить отопительный сезон, среднесуточная температура воздуха должна держаться пять дней выше восьми градусов.

По данным на 13 марта среднесуточная температура в Минске составляет всего +2.7°С — до необходимого значения еще достаточно далеко.

Решение о выключении отопления на основании погодных данных принимают Мингорисполком и областные исполнительные комитеты самостоятельно. В минувшем году отопление решили выключить в апреле — сначала переводили в режим протапливания.