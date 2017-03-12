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Слишком холодно: отопление пока выключать не будут
13.03.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Отопительный сезон в Беларуси закончится после достижения необходимого уровня среднесуточной температуры, напомнили Sputnik в коммунальных службах республики.
Необычно теплая для марта погода установилась в Беларуси: днем в некоторых районах температура поднимается выше +10 °С, а синоптики говорят, что воздух прогревается на несколько градусов выше климатической нормы.
Из-за такого потепления некоторые белорусы уже начали ждать, когда отопление выключат — днем в квартирах становится слишком душно. Однако в республике по-прежнему действует "правило восьми градусов": чтобы закончить отопительный сезон, среднесуточная температура воздуха должна держаться пять дней выше восьми градусов.
По данным на 13 марта среднесуточная температура в Минске составляет всего +2.7°С — до необходимого значения еще достаточно далеко.
Решение о выключении отопления на основании погодных данных принимают Мингорисполком и областные исполнительные комитеты самостоятельно. В минувшем году отопление решили выключить в апреле — сначала переводили в режим протапливания.
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Как и в предыдущие годы, для отключения отопления в домах службы ждут повышения среднесуточной температуры воздуха до восьми °С.
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