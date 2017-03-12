МИНСК, 13 мар — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №168 от 27 февраля 2017 года внесло коррективы в порядок формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги.



© Sputnik / Виктор Толочко Как изменились тарифы на ЖКУ для минчан?

Документ опубликован в понедельник на Национальном правовом интернет-портале .

Теперь, согласно постановлению, расчет планово-расчетных цен на ЖКУ по техническому обслуживанию лифта будет осуществляться за одного гражданина, зарегистрированного по месту жительства в жилом помещении, а также имеющего право владения и пользования жилым помещением коммерческого использования, частного жилищного фонда по договорам найма.

Документ также уточняет порядок формирования организациями жилищно-коммунального хозяйства планово-расчетных цен на ЖКУ на очередной финансовый год. Предусмотрено, что планово-расчетная цена на единицу предоставляемой услуги утверждается решением городского (городов областного подчинения), районного исполнительного комитета, Минского горисполкома после согласования в установленном порядке, но не позднее 1 октября.

Если планово-расчетные цены на ЖКУ на очередной финансовый год не утверждены до указанной даты, Совмин может устанавливать предельно допустимые планово-расчетные цены на ЖКУ в среднем по области, Минску на основании предложений министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Облисполкомы, Мингорисполком до 10 октября представляют в МинЖКХ обоснованные предложения об установлении правительством предельно допустимых планово-расчетных цен на ЖКУ на очередной финансовый год в среднем по области, Минску.

Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов 10 марта 2017 года и вступит в силу после его официального опубликования.