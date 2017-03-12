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Правительство уточнило порядок формирования цен на некоторые ЖКУ
13.03.2017 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №168 от 27 февраля 2017 года внесло коррективы в порядок формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги.
© Sputnik / Виктор Толочко
Документ опубликован в понедельник на
Теперь, согласно постановлению, расчет планово-расчетных цен на ЖКУ по техническому обслуживанию лифта будет осуществляться за одного гражданина, зарегистрированного по месту жительства в жилом помещении, а также имеющего право владения и пользования жилым помещением коммерческого использования, частного жилищного фонда по договорам найма.
Документ также уточняет порядок формирования организациями жилищно-коммунального хозяйства планово-расчетных цен на ЖКУ на очередной финансовый год. Предусмотрено, что планово-расчетная цена на единицу предоставляемой услуги утверждается решением городского (городов областного подчинения), районного исполнительного комитета, Минского горисполкома после согласования в установленном порядке, но не позднее 1 октября.
Если планово-расчетные цены на ЖКУ на очередной финансовый год не утверждены до указанной даты, Совмин может устанавливать предельно допустимые планово-расчетные цены на ЖКУ в среднем по области, Минску на основании предложений министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Облисполкомы, Мингорисполком до 10 октября представляют в МинЖКХ обоснованные предложения об установлении правительством предельно допустимых планово-расчетных цен на ЖКУ на очередной финансовый год в среднем по области, Минску.
Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов 10 марта 2017 года и вступит в силу после его официального опубликования.
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Расчет тарифов на техобслуживание лифта будет вестись за каждого зарегистрированного в квартире жильца. Планово-расчетные цены и тарифы будут утверждать местные...
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