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Военные России и Беларуси проводят штабную тренировку
13.03.2017 12:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
С 13 по 17 марта проводится совместная
Тренировка проходит в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения «Запад-2017», которое пройдет в сентябре на территории Беларуси.
«Тема СШТ – «Планирование применения региональной группировки войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Целью является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
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