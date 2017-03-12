С 13 по 17 марта проводится совместная штабная тренировка с Объединенным командованием региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации под руководством начальника Генштаба ВС, первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Олега Белоконева, передает пресс-служба военного ведомства Беларуси.

Тренировка проходит в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения «Запад-2017», которое пройдет в сентябре на территории Беларуси.

«Тема СШТ – «Планирование применения региональной группировки войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Целью является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь», - говорится в сообщении.