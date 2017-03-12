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Военные России и Беларуси проводят штабную тренировку

13.03.2017 12:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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С 13 по 17 марта проводится совместная штабная тренировка с Объединенным командованием региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации под руководством начальника Генштаба ВС, первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Олега Белоконева, передает пресс-служба военного ведомства Беларуси.

Тренировка проходит в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения «Запад-2017», которое пройдет в сентябре на территории Беларуси.

«Тема СШТ – «Планирование применения региональной группировки войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Целью является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Кандидат наук, мальчик молодой
 
 
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Совместная тренировка проводится с 13 по 17 марта для повышения слаженности органов управления и оперативной совместимости личного состава.

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