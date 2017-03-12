﻿ Полочанин обещал освободить земляка от уголовной ответственности и выманил более 6 500 долларов. 21.by
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Полочанин обещал освободить земляка от уголовной ответственности и выманил более 6 500 долларов

13.03.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителя Полоцка обвиняют в крупном мошенничестве, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В 2013 году 47-летний мужчина убеждал жителя Полоцка, который имел проблемы с законом, передать ему деньги для передачи адвокату, сотрудникам правоохранительных и надзирающих органов. Взятки якобы должны были освободить мужчину от уголовной ответственности. За несколько месяцев обвиняемый завладел более 6,5 тысячи долларов.
 
Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном повторно, в крупном размере. Он арестован. Правоохранители проверяют его причастность к совершению иных преступлений.
 
 
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Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном повторно, в крупном размере. Он арестован.

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