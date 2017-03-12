В Беларуси внесены изменения и дополнения в ряд постановлений правительства по вопросам жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Сделано это постановлением Совета министров от 28 февраля №168, который 10 марта зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов и вступит в силу после официального опубликования, передает БелТА .

Так, рассчитывать планово-расчетные цены на ЖКУ по техобслуживанию лифта будут за одного гражданина, зарегистрированного по месту жительства в жилом помещении, а также имеющего право владения и пользования жилым помещением коммерческого использования, частного жилищного фонда по договорам найма.

Также уточнен порядок формирования организациями ЖКХ планово-расчетных цен на ЖКУ на очередной финансовый год: планово-расчетная цена на единицу предоставляемой услуги утверждается решением гор- или райисполкома после согласования в установленном порядке, но не позднее 1 октября.

Если планово-расчетные цены на ЖКУ на очередной финансовый год не утверждены до указанной даты, Совмин может устанавливать предельно допустимые планово-расчетные цены на ЖКУ в среднем по области, Минску на основании предложений МинЖКХ. Облисполкомы, Мингорисполком до 10 октября представляют в министерство обоснованные предложения об установлении правительством предельно допустимых планово-расчетных цен на ЖКУ на очередной финансовый год в среднем по области, Минску.