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В Беларуси уточнили порядок формирования планово-расчетных цен на ЖКУ

13.03.2017 14:24 — Новости Общества | БДГ  
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В Беларуси внесены изменения и дополнения в ряд постановлений правительства по вопросам жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Сделано это постановлением Совета министров от 28 февраля №168, который 10 марта зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов и вступит в силу после официального опубликования, передает БелТА.

Так, рассчитывать планово-расчетные цены на ЖКУ по техобслуживанию лифта будут за одного гражданина, зарегистрированного по месту жительства в жилом помещении, а также имеющего право владения и пользования жилым помещением коммерческого использования, частного жилищного фонда по договорам найма.

Также уточнен порядок формирования организациями ЖКХ планово-расчетных цен на ЖКУ на очередной финансовый год: планово-расчетная цена на единицу предоставляемой услуги утверждается решением гор- или райисполкома после согласования в установленном порядке, но не позднее 1 октября.

Если планово-расчетные цены на ЖКУ на очередной финансовый год не утверждены до указанной даты, Совмин может устанавливать предельно допустимые планово-расчетные цены на ЖКУ в среднем по области, Минску на основании предложений МинЖКХ. Облисполкомы, Мингорисполком до 10 октября представляют в министерство обоснованные предложения об установлении правительством предельно допустимых планово-расчетных цен на ЖКУ на очередной финансовый год в среднем по области, Минску.

Напомним, что в 2016 году в целях усиления государственной поддержки населения введены безналичные жилищные субсидии для частичного возмещения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями. С 1 марта правительство подняло стоимость газа, отопления и электроэнергии для населения. А Совмин с 1 октября 2016 года установил нормы потребления ЖКУ для расчета введенных  безналичных субсидий. Для расчета указанной помощи (безналичных субсидий) правительство установило нормы потребления ЖКУ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси внесены изменения и дополнения в ряд постановлений правительства по вопросам жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

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