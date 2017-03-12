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Бывший работник предприятия в Гродненской области подозревается в компьютерном саботаже

13.03.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно расследуется уголовное дело по фактам несанкционированного доступа и умышленного уничтожения компьютерной информации одного из предприятий. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Гродненской области.

В ноябре 2016 года в милицию обратилось руководство одного из предприятий области. Сотрудники сообщили, что кто-то не раз получал доступ к электронному почтовому ящику организации и удалил из него служебную информацию. Это негативно отразилось на деятельности и репутации предприятия.

Вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний бывший инженерно-технический работник организации.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса — ч.2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) и ч.1 ст. 351 (Умышленное уничтожение компьютерной информации).

Следователи изучают мотив преступления, у мужчины изъят компьютер в качестве вещественного доказательства. С подозреваемого взято обязательство о явке.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники сообщили, что кто-то не раз получал доступ к электронному почтовому ящику организации и удалил из него служебную информацию.

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