В Гродно расследуется уголовное дело по фактам несанкционированного доступа и умышленного уничтожения компьютерной информации одного из предприятий. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Гродненской области.

В ноябре 2016 года в милицию обратилось руководство одного из предприятий области. Сотрудники сообщили, что кто-то не раз получал доступ к электронному почтовому ящику организации и удалил из него служебную информацию. Это негативно отразилось на деятельности и репутации предприятия.

Вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний бывший инженерно-технический работник организации.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса — ч.2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) и ч.1 ст. 351 (Умышленное уничтожение компьютерной информации).

Следователи изучают мотив преступления, у мужчины изъят компьютер в качестве вещественного доказательства. С подозреваемого взято обязательство о явке.