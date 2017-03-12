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ЕС: призываем немедленно освободить задержанных в Беларуси
13.03.2017 14:54 — Новости Общества | БДГ
Европейский союз удивлен тому, что власти Беларуси внезапно «свернули» политику демократизации.
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Ранее на массовые аресты и задержание активистов, которые охраняли Куропаты, отреагировала шведская правозащитная организация Östgruppen. Правозащитники призвали шведское правительство, а также ЕС, отреагировать на брутальные задержания в Беларуси.
С призывом прекратить преследование граждан за реализацию ими права на мирный протест ранее выступили и белорусские правозащитники. ПЦ «Вясна» призвал власти Беларуси начать переговоры с простыми гражданами и не допустить массовых репрессий в отношении участников акций протеста.
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Европейский союз удивлен тому, что власти Беларуси внезапно «свернули» политику демократизации.
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