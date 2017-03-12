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ЕС: призываем немедленно освободить задержанных в Беларуси

13.03.2017 14:54 — Новости Общества | БДГ  
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Европейский союз удивлен тому, что власти Беларуси внезапно «свернули» политику демократизации.

«Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации. Европейский союз остается приверженным стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси на благо ее народа и продолжит свою работу над этой целью. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных», — заявила БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Ранее на массовые аресты и задержание активистов, которые охраняли Куропаты, отреагировала шведская правозащитная организация Östgruppen. Правозащитники призвали шведское правительство, а также ЕС, отреагировать на брутальные задержания в Беларуси. 

С призывом прекратить преследование граждан за реализацию ими права на мирный протест ранее выступили и белорусские правозащитники. ПЦ «Вясна» призвал власти Беларуси начать переговоры с простыми гражданами и не допустить массовых репрессий в отношении участников акций протеста.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Беларуси Владислава Сычевича, информация про массовые акции протеста, которые прошли в регионах, до руководства правительства была доведена. Однако реакция чиновников пока неизвестна.

Между тем, суды начали выносить первые приговоры по акциям протеста, прошедшим в воскресенье. 14 суток ареста получил Василий Береснев, который вел акцию в Орше, студент из Бреста Константин Копать получил 15 суток, задержанная журналистка Галина Абакунчик получила штраф в 25 базовых, координатор компании «Говори правду» из Бреста Данила Полянский получил штраф в 10 базовых. Суды продолжаются. В 15 часов в Орше будут судить Павла Северинца. Ранее лидеры оппозиции (Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский) получили по 15 суток за марш, который прошел в Молодечно.

 
Теги: Брест
 
 
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Европейский союз удивлен тому, что власти Беларуси внезапно «свернули» политику демократизации.

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