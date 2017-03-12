Европейский союз удивлен тому, что власти Беларуси внезапно «свернули» политику демократизации.

« Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации. Европейский союз остается приверженным стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси на благо ее народа и продолжит свою работу над этой целью. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных», — заявила БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Ранее на массовые аресты и задержание активистов, которые охраняли Куропаты, отреагировала шведская правозащитная организация Östgruppen. Правозащитники призвали шведское правительство, а также ЕС, отреагировать на брутальные задержания в Беларуси.

С призывом прекратить преследование граждан за реализацию ими права на мирный протест ранее выступили и белорусские правозащитники. ПЦ «Вясна» призвал власти Беларуси начать переговоры с простыми гражданами и не допустить массовых репрессий в отношении участников акций протеста.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Беларуси Владислава Сычевича, информация про массовые акции протеста, которые прошли в регионах, до руководства правительства была доведена. Однако реакция чиновников пока неизвестна.