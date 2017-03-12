Городской субботник в Бобруйске проведут 25 марта. Заработанные на нем средства будут направлены на дальнейшее строительство Молодежного парка, который планируется сдать ко Дню города.

На рабочей планерке 13 марта первый заместитель председателя горисполкома Олег Ковель сообщил, что во время заседания областного штаба по наведению порядка на земле отметили низкий уровень работ в этом направлении. На наведение порядка в населенных пунктах отвели неделю.

Основную работу по уборке будут проводить коммунальники.