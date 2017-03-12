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В Минске судят руководителя "Миноблавтотранса" Русака

13.03.2017 15:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар —Sputnik. Государственный обвинитель 14 марта попросит срок для гендиректора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Русака, который обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса. Об этом было заявлено в суде Первомайского района Минска в понедельник, передает корреспондент Sputnik.

В Минске судят руководителя "Миноблавтотранса" Русака
© Sputnik / Виктор Толочко
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Суд над Русаком начался в конце декабря 2016 года, расследовало уголовного дело в отношении обвиняемого Управление следственного комитета по Минской области.

Гендиректор крупнейшего автоперевозчика Минской области по подозрению в ряде коррупционных преступлений был задержан в 2015 году и впоследствии заключен под стражу.

Он также обвиняется в том, что используя свое служебное положение в личных интересах, желая избежать материальных затрат, систематически использовал труд подчиненных в их рабочее время для выполнения строительных и хозяйственных работ на собственном участке, а также на территории домовладений, принадлежащих родственникам.

Сегодня в суде Русак, в частности не признал эпизод из материалов дела о том, что у него нашли "Браунинг", но признал, что водитель предприятии возил его жену несколько раз в Вильнюс. "Эти эпизоды признаю, но не согласен с километражем",- сказал Русак. Он также добавил, что раскаивается в совершенных деяниях, но только в тех, по которым признал себя виновным.

Ему предъявлены обвинения по ст. 210 "Хищение", по ст 218 "Умышленное уничтожение имущества", ст. 295 "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", ст. 424 " Злоупотребление властью или служебными полномочиями", ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Беларуси.

63-летний Виктор Русак уже был фигурантом громкого уголовного дела — о гибели людей на станции метро "Немига" в 1999 году. Тогда он был заместителем начальника ГУВД- начальником милиции общественной безопасности, был в звании полковника милиции. В отношении него и еще одного сотрудника ГУВД Минска было возбуждено уголовное дело за халатность. Через три года после трагедии на Немиге дело закрыли в связи с истечением срока давности. В последствии Русак ушел из милиции и через какое-то время стал гендиректором "Минскоблтранса". Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый однажды уже был фигурантом уголовного дела, когда занимал пост заместителя начальника ГУВД Минска.

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