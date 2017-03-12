В Бобруйске проходят суды над активистами «Марша нетунеядцев». Четырех человек, задержанных в ночь с 10 на 11 марта предположительно за расклеивание листовок, судят по статье «Мелкое хулиганство».





Накануне «Марша нетунеядцев» в Бобруйске были задержаны активисты , которые, предположительно, расклеивали по городу листовки, призывающие горожан принять участие в акции, — Ольга Авдейчик, Максим Буйницкий, Максим Любинский и Алексей Романов. Всех их судят по статье «Мелкое хулиганство».

Режиссер Максим Буйницкий подал ходатайство о том, чтобы ему предоставили защитника, поэтому рассмотрение его дела перенесли на 16 марта.

Ольга Авдейчик покинула суд вместе с родителями, комментировать приговор не стала.



Алексей Романов

Алексей Романов, учащийся медколледжа, подал ходатайство о том, чтобы в суд был вызван свидетелем Максим Буйницкий. Алексей говорит, что его задержали в 1.05 11 марта за расклеивание листовок о марше. Максим Любинский пока ожидает суда.

Поддержать задержанных пришла и активистка Галина Смирнова, ее саму задерживали накануне вечером, однако отпустили до суда, который был назначен на 15 марта. Впрочем, поддержать подсудимых ей не удалось, Галину увели сотрудники милиции.

— Меня сейчас саму будут судить, — объяснила она журналистам.

Теме временем бобруйского оппозиционера Юрия Гриневицкого задержали второй раз за день. Первый раз — когда он шел на работу (в РОВД ему вручили повестку в суд на 15 марта), второй раз — в обед.

Напомним, на протестную акцию против декрета № 3 в Бобруйске 12 марта пришли около 700 человек. Это был второй митинг, первый прошел 26 февраля. Акция была стихийной, явных лидеров не наблюдалось. Люди принесли плакаты «Бобры не рабы», «Нет декрету № 3». Они по очереди высказывали претензии, требовали отмены декрета № 3 и отставки президента.

Также 12 марта протестные акции против декрета № 3 прошли в Бресте, Орше, Рогачеве. В Орше сегодня судят задержанных журналистов и активистов.