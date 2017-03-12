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В Бобруйске проходят суды над задержанными перед "Маршем нетунеядцев"
13.03.2017 15:20 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске проходят суды над активистами «Марша нетунеядцев». Четырех человек, задержанных в ночь с 10 на 11 марта предположительно за расклеивание листовок, судят по статье «Мелкое хулиганство».
Накануне «Марша нетунеядцев» в Бобруйске были
Режиссер Максим Буйницкий подал ходатайство о том, чтобы ему предоставили защитника, поэтому рассмотрение его дела перенесли на 16 марта.
Ольга Авдейчик покинула суд вместе с родителями, комментировать приговор не стала.
Алексей Романов, учащийся медколледжа, подал ходатайство о том, чтобы в суд был вызван свидетелем Максим Буйницкий. Алексей говорит, что его задержали в 1.05 11 марта за расклеивание листовок о марше. Максим Любинский пока ожидает суда.
Поддержать задержанных пришла и активистка Галина Смирнова, ее саму задерживали накануне вечером, однако отпустили до суда, который был назначен на 15 марта. Впрочем, поддержать подсудимых ей не удалось, Галину увели сотрудники милиции.
— Меня сейчас саму будут судить, — объяснила она журналистам.
Теме временем бобруйского
Напомним, на
Также 12 марта протестные акции против декрета № 3 прошли в Бресте, Орше, Рогачеве. В Орше сегодня
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В Бобруйске проходят суды над активистами "Марша нетунеядцев". Четырех человек, задержанных в ночь с 10 на 11 марта предположительно за расклеивание листовок, судят...
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