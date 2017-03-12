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Песков: провокации в выборе участника на "Евровидение" нет

13.03.2017 15:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Ничего провокационного в выборе участницы России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" нет, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: провокации в выборе участника на "Евровидение" нет
© Фото: Юлия Самойлова / Facebook
Россию на "Евровидении-2017" представит Юлия Самойлова

Россия определилась с именем своего участника накануне вечером – представит страну на "Евровидении" певица Юлия Самойлова. При этом ряд СМИ начали высказывать предположения, что у исполнительницы могут быть проблемы на Украине из-за того, что она участвовала в концерте в Крыму.

"В Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму. Это первое. Второе — это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится", – ответил Песков на вопрос о том, не является ли выбор Самойловой в качестве участницы конкурса "провокацией", так как из-за посещения Крыма ей могут запретить въезд в Украину.

Пресс-секретарь Путина также сказал, что не стал бы употреблять слово "провокация". "Это выбор российского телеканала (ОНТ – Sputnik), который направляет туда участника, поэтому ничего провокационного мы здесь не видим", – отметил Песков.

Ответил пресс-секретарь Путина и на слова депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, который заявил, что Украина может не пустить Самойлову в Киев, если она будет делать политические заявления, в частности, в поддержку Крыма. Как отметил Песков, не Кремль отправляет конкурсантов на "Евровидение", поэтому это "не вопрос Кремля".

"Мне кажется, какие-то гипотетические, такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны — "а вот если это случится, то что будет?". Все-таки конкурсанты туда петь едут, а не выступать с политическими заявлениями", – пояснил Песков.

Конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая этого года. Россиянка Юлия Самойлова выйдет на сцену в рамках второго полуфинала 11 мая. На данный момент букмекерские конторы прогнозируют, что певица займет в финале шестое место.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель российского президента подчеркнул, что возможность въезда Юлии Самойловой на Украину должен регулироваться правилами "Евровидения".

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