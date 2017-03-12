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Оргкомитет акции 15 марта: идем по утвержденному маршруту

13.03.2017 15:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Организаторы акции "Мы не тунеядцы" согласились пройти 15 марта по разрешенному столичными властями маршруту от площадки у кинотеатра "Октябрь" по улице Сурганова до площади Бангалор.

Оргкомитет акции 15 марта: идем по утвержденному маршруту
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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Ранее заявители просили Мингорисполком пересмотреть санкционированный маршрут, мотивируя это тем, что другие политики или сами люди откажутся идти на площадь Банголор (традиционное место, которое городские власти отводят для проведения акций оппозиции — Sputnik), а повернут в центр. Однако власти отказались, напомнив организаторам об ответственности за действия пришедших на заявленную ими акцию.

"В 18:00 начинаем движение по улице Сурганова. Это позволит нам избежать провокаций в отношении организаторов и рядовых граждан, которые придут на акцию", — заявил в понедельник на пресс-конференции один из заявителей Денис Садовский.

Между тем, некоторые из политиков, выступивших в качестве соорганизаторов акции, на пресс-конференции не присутствовали. Глава Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, сопредседатели БХД Виталий Рымашевский  и Павел Северинец, а также председатель движения "За свободу" Юрий Губаревича были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за участие в несанкционированных акциях "Мы не тунеядцы" в Молодечно и Орше. Суд Молодечно назначил Лебедько, Рымашевскому и Губаревичу по 15 суток административного ареста и они на акцию в Минске уже не попадут. Северинец еще ожидает суда в Орше.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее заявители санкции просили Мингорисполком разрешить демонстрантам пойти не на площадь Бангалор, а в центр, но после задержаний в последние дни решили...

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