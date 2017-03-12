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В Гомельской области поручено предоставить варианты трудоустройства каждому неработающему жителю

13.03.2017 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Центры занятости населения должны организовать широкую рекламную кампанию с целью информирования населения о вакантных рабочих местах, а также максимально задействовать желающих на общественных работах. Конечной целью должно стать трудоустройство до 1 мая всех безработных в области, сообщает БЕЛТА.


Владимир Дворник на торжественной церемонии открытия областных «Дажынок» в Рогачеве

Основную работу по решению этой задачи председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник возложил на смотровые комиссии, которые несколько лет назад были созданы в каждом районе области для обеспечения безопасных условий проживания граждан.

— Они должны обойти каждый дом, каждую квартиру, получить объективную информацию непосредственно от самих людей. Если в семье имеются неработающие граждане трудоспособного возраста, им нужно предоставить варианты устройства на работу. На основании собранных данных создается база, с помощью которой выстраивается система управления процессом, — сказал Владимир Дворник.

Желательно, чтобы к этой работе активно подключились и депутаты местных Советов различных уровней.

— Они непосредственно живут рядом с этими людьми, постоянно с ними общаются, глубже знают проблемы того или иного человека. Помочь своим избирателям в трудоустройстве — самое что ни на есть реальное дело для депутатской деятельности, — считает глава региона.

По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на возможность трудоустройства граждан в агропромышленном комплексе — на работы, связанные с посевной, а также по благоустройству территорий.

— При этом к каждому человеку следует подходить индивидуально, с учетом всех жизненных обстоятельств. Первейшая задача власти — поддержать тех, кто в этом нуждается, и помочь решить проблемы тем, кто способен это сделать самостоятельно, — подчеркнул Владимир Дворник.

 
 
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Такое поручение дал председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник на аппаратном совещании. Конечной целью этой работы должно стать трудоустройство до 1...

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