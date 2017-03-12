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В Гомельской области поручено предоставить варианты трудоустройства каждому неработающему жителю
13.03.2017 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Центры занятости населения должны организовать широкую рекламную кампанию с целью информирования населения о вакантных рабочих местах, а также максимально задействовать желающих на общественных работах. Конечной целью должно стать
Основную работу по решению этой задачи председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник возложил на смотровые комиссии, которые несколько лет назад были созданы в каждом районе области для обеспечения безопасных условий проживания граждан.
— Они должны обойти каждый дом, каждую квартиру, получить объективную информацию непосредственно от самих людей. Если в семье имеются неработающие граждане трудоспособного возраста, им нужно предоставить варианты устройства на работу. На основании собранных данных создается база, с помощью которой выстраивается система управления процессом, — сказал Владимир Дворник.
Желательно, чтобы к этой работе активно подключились и депутаты местных Советов различных уровней.
— Они непосредственно живут рядом с этими людьми, постоянно с ними общаются, глубже знают проблемы того или иного человека. Помочь своим избирателям в трудоустройстве — самое что ни на есть реальное дело для депутатской деятельности, — считает глава региона.
По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на возможность трудоустройства граждан в агропромышленном комплексе — на работы, связанные с посевной, а также по благоустройству территорий.
— При этом к каждому человеку следует подходить индивидуально, с учетом всех жизненных обстоятельств. Первейшая задача власти — поддержать тех, кто в этом нуждается, и помочь решить проблемы тем, кто способен это сделать самостоятельно, — подчеркнул Владимир Дворник.
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Такое поручение дал председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник на аппаратном совещании. Конечной целью этой работы должно стать трудоустройство до 1...
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