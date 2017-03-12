Адвокат Владислава Казакевича, напавшего с бензопилой и топором на посетителей ТЦ «Новая Европа» 8 октября прошлого года, обжаловал приговор Минского городского суда в Верховный суд, передает БелаПАН .



Владислав Казакевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщили агентству в Мингорсуде, жалоба была подана вечером 10 марта. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока не назначена.

3 марта Мингорсуд вынес решение по делу бывшего студента первого курса Международного института трудовых и социальных отношений (МИТСО) 18-летнего Владислава Казакевича, обвинявшегося в убийстве работницы ТЦ «Новая Европа» , а также в покушении на убийство и злостном хулиганстве.

От рук Казакевича погибла 43-летняя сотрудница одного из расположенных в ТЦ магазинов Елена Александронец. Нападавший нанес ей два удара бензопилой, а после того, как пила заглохла, добил топором-кувалдой, который прятал в чехле от гитары. Телесные повреждения получили еще две женщины.

Казакевич был обезврежен работниками и посетителями торгового центра, а затем задержан прибывшими сотрудниками милиции.

Всего потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины и родственники погибшей.

Суд признал виновным Казакевича по всем статьям. Окончательное наказание — 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Это максимально возможный срок в его случае, так как Казакевич совершил преступление, будучи несовершеннолетним.

Почти пять месяцев Казакевич находился в СИЗО. Этот срок ему зачтут за отбытое наказание.

Казакевич также должен возместить ущерб потерпевшим на сумму более 220 тысяч рублей.

Срок на обжалование приговора истекает сегодня, 13 марта.