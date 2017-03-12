Впервые в ГГУ имени Франциска Скорины по инициативе факультета иностранных языков пройдет молодежный фестиваль социальной рекламы «Свет добра». Всего на конкурс было представлено более 40 студенческих работ, социальных видеороликов и постеров из вузов Беларуси, России и Украины.

В финал прошли 15 видеороликов и 10 плакатов, затрагивающих значимые социально-экономические и духовно-нравственные проблемы современного общества.

В гала-концерте примут участие студенты Московского государственного областного университета, Московского городского педагогического университета, Запорожского государственного медицинского университета, а также Минского государственного лингвистического университета, Витебского государственного университета, Мозырского государственного педагогического университета им. Ивана Шамякина и Полоцкого государственного университета.

Жюри наградит победителей в нескольких номинациях. Фестиваль пройдет 17 марта, начало в 10.00.