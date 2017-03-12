|
В Гомеле пройдет молодежный фестиваль социальной рекламы
13.03.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Впервые в ГГУ имени Франциска Скорины по инициативе факультета иностранных языков пройдет молодежный фестиваль социальной рекламы «Свет добра». Всего на конкурс было представлено более 40 студенческих работ, социальных видеороликов и постеров из вузов Беларуси, России и Украины.
В финал прошли 15 видеороликов и 10 плакатов, затрагивающих значимые социально-экономические и духовно-нравственные проблемы современного общества.
В гала-концерте примут участие студенты Московского государственного областного университета, Московского городского педагогического университета, Запорожского государственного медицинского университета, а также Минского государственного лингвистического университета, Витебского государственного университета, Мозырского государственного педагогического университета им. Ивана Шамякина и Полоцкого государственного университета.
Жюри наградит победителей в нескольких номинациях. Фестиваль пройдет 17 марта, начало в 10.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В его финал прошли 15 видеороликов и 10 плакатов, затрагивающих значимые социально-экономические и духовно-нравственные проблемы современного общества.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии