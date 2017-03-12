﻿ Могилевчанка взяла в кредит два мобильника для подруги, а та их продала и пропала. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Могилевчанка взяла в кредит два мобильника для подруги, а та их продала и пропала

13.03.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

51-летняя безработная могилевчанка стала жертвой подруги-мошенницы. Женщина взяла в кредит два мобильных телефона для приятельницы. Однако та, забрав их, деньги так и не вернула, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Милиционеры нашли и 51-летнюю нечестную подругу, и телефоны. Женщина также была безработной. С пострадавшей они познакомились несколько лет назад, когда одна трудилась уборщицей, а другая — продавцом в киоске, и периодически поддерживали связь.

Когда одна попросила другую взять телефоны в кредит, аргументируя этот тем, что у самой много кредитов и еще один ей не позволит взять банк, подруга не усмотрела в происходящем ничего дурного. Женщины взяли в сервисном центре оператора сотовой связи два телефона на общую сумму 1459 рублей 8 копеек. После чего подруга забрала их и пропала.

Выяснилось, что женщина сразу же продала мобильники, а вырученные деньги потратила на спиртное. А добросердечной подруге стали поступать требования погасить кредит. Платить за телефоны она не собиралась и сообщила в милицию.

За мошенничество женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на 3 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Адвокат Владислава Казакевича обжаловал приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика