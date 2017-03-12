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Могилевчанка взяла в кредит два мобильника для подруги, а та их продала и пропала
13.03.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by
51-летняя безработная могилевчанка стала жертвой подруги-мошенницы. Женщина взяла в кредит два мобильных телефона для приятельницы. Однако та, забрав их, деньги так и не вернула, сообщили в
Милиционеры нашли и 51-летнюю нечестную подругу, и телефоны. Женщина также была безработной. С пострадавшей они познакомились несколько лет назад, когда одна трудилась уборщицей, а другая — продавцом в киоске, и периодически поддерживали связь.
Когда одна попросила другую взять телефоны в кредит, аргументируя этот тем, что у самой много кредитов и еще один ей не позволит взять банк, подруга не усмотрела в происходящем ничего дурного. Женщины взяли в сервисном центре оператора сотовой связи два телефона на общую сумму 1459 рублей 8 копеек. После чего подруга забрала их и пропала.
Выяснилось, что женщина сразу же продала мобильники, а вырученные деньги потратила на спиртное. А добросердечной подруге стали поступать требования погасить кредит. Платить за телефоны она не собиралась и сообщила в милицию.
За мошенничество женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на 3 года.
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Женщине грозит уголовное дело за мошенничество.
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