51-летняя безработная могилевчанка стала жертвой подруги-мошенницы. Женщина взяла в кредит два мобильных телефона для приятельницы. Однако та, забрав их, деньги так и не вернула, сообщили в УВД Могоблисполкома .

Милиционеры нашли и 51-летнюю нечестную подругу, и телефоны. Женщина также была безработной. С пострадавшей они познакомились несколько лет назад, когда одна трудилась уборщицей, а другая — продавцом в киоске, и периодически поддерживали связь.

Когда одна попросила другую взять телефоны в кредит, аргументируя этот тем, что у самой много кредитов и еще один ей не позволит взять банк, подруга не усмотрела в происходящем ничего дурного. Женщины взяли в сервисном центре оператора сотовой связи два телефона на общую сумму 1459 рублей 8 копеек. После чего подруга забрала их и пропала.

Выяснилось, что женщина сразу же продала мобильники, а вырученные деньги потратила на спиртное. А добросердечной подруге стали поступать требования погасить кредит. Платить за телефоны она не собиралась и сообщила в милицию.

За мошенничество женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на 3 года.