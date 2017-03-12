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Адвокат Владислава Казакевича обжаловал приговор
13.03.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Адвокат устроившего кровавую резню в ТЦ "Новая Европа" Владислава Казакевича обжаловал приговор, вынесенный Мингорсудом.
© Sputnik / Виктор Толочко
3 марта Мингорсуд признал бывшего студента МИТСО 18-летнего Казакевича виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и приговорил к 15 годам лишения свободы.
"Жалоба на приговор подана. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока еще не назначена", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.
Трагедия в столичном ТЦ "Новая Европа" произошла 8 октября прошлого года: 17-летний студент-первокурсник МИТСО с топором и бензопилой совершил нападение на посетителей и продавщиц торгового центра. В результате одна женщина от полученных тяжелых травм погибла на месте происшествия, еще две получили ранения.
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Уголовное дело студента с бензопилой будет в порядке апелляционного производства рассматривать Верховный суд.
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