МИНСК, 13 мар — Sputnik. Адвокат устроившего кровавую резню в ТЦ "Новая Европа" Владислава Казакевича обжаловал приговор, вынесенный Мингорсудом.



© Sputnik / Виктор Толочко Устроивший резню в ТЦ студент приговорен к 15 годам лишения свободы

3 марта Мингорсуд признал бывшего студента МИТСО 18-летнего Казакевича виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и приговорил к 15 годам лишения свободы.

"Жалоба на приговор подана. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока еще не назначена", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Трагедия в столичном ТЦ "Новая Европа" произошла 8 октября прошлого года: 17-летний студент-первокурсник МИТСО с топором и бензопилой совершил нападение на посетителей и продавщиц торгового центра. В результате одна женщина от полученных тяжелых травм погибла на месте происшествия, еще две получили ранения.