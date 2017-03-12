Бывшего милиционера и гендиректора ОАО «Миноблавтотранс» Виктора Русака обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, он присвоил себе служебное авто Ауди А6, покупал за счет предприятия мебель, технику, отправлял своих сотрудников в рабочее время работать у себя на даче. Сумма ущерба составила 21,5 тысяч долларов.



На Виктора Русака наручники надели в начале 2015 года. Фото: Катерина Борисевич

Суд над бывшим чиновником длится с декабря 2016 года и вот-вот Виктору Русаку будет вынесен приговор. с момента задержания он заметно похудел, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В понедельник, 13 марта, в суде Первомайского района Минска прокурор перепредъявил обвинение. Итак, бывшего гендиректора ОАО «Миноблавтотранс» обвиняют по нескольким статьям УК: ч. 1, 2 ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», ч. 1 ст. 218 «Организация умышленного повреждения имущества, повлекшего причинение ущерба в значительном размере», ч. 2 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия», ч. 3 ст. 424 «Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ч. 2 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий».

По версии следствия, Виктор Русак не упускал возможности хорошо жить за счет ОАО «Миноблавтотранс»: покупал мебель, технику, детали для автомобиля. Кроме того, присвоил служебную машину Ауди А6. Всего ущерб оставил 21,5 тысячи долларов, следствие наложило арест на имущество обвиняемого на сумму в 500 тысяч долларов.

— Давайте еще раз пройдемся по обвинению и уточним, какие эпизоды вы признаете, а какие нет, — обратилась к Русаку прокурор. — Оружие признаете?

— Никакого отношения к нему не имею, — заявил Виктор Русак.

Речь идет о пистолете браунинг, который нашли во время обыска у руководителя. У Виктора Леонидовича милицейское прошлое, в 1999 году он был начальником милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

— А то, что ваши подчиненные в рабочее время работали у вас на участке? — продолжал гособвинитель.

— Да, признаю.

Следствие настаивает: жена Русака пользовалась услугами личного водителя мужа, когда ей это было удобно. Экс-гендиректор ОАО «Миноблавтотранс» этого не отрицает, но с поправкой «это было не целый день, а во время перерыва».

— Иногда подвозил жену в личных целях. Однако я не согласен с сумой ущерба, километражем, списанным топливом, — уточняет Русак.

Обвиняемый не отрицает: его личный водитель трижды возил жену в Вильнюс накануне новогодних праздников. Это было в ноябре 2010 года, в декабре 2011 и 2012 годов. Эти эпизоды он признает, однако не согласен с тем, что совместные поездки с женой в Литву следователь тоже засчитал как ущерб.

— Я это услугу оплатил. Это отражено в документах, — объяснил во время суда Виктор Русак.

Дальше прокурор стал выяснять: заказывал ли обвиняемый банкеты в кафе «Колизей»? Первый раз там отмечали новогодний праздник, второй — уход на пенсию сотрудницы.

— Да, мы уделили внимание человеку, который отработал на предприятии 35 лет, — объяснил Русак.

— Перевозку забора к маме признаете? — продолжала задавать вопросы прокурор.

— Нет, за это было уплачено 6 миллионов.

— А перевозку плитки?

— Да, — ответил обвиняемый.

— Овощей?

— Никакого отношения к овощам не имею!

— Хищение дисков для авто?

— Да.

— Покупку телевизора (за счет денег предприятия — Прим.TUT.BY)?

— Нет, — заявил Русак.

— А мебели?

— Да.

— Раскаиваетесь? — уточнил гособвинитель.

— Да, чистосердечно раскаиваюсь.

Виктор Русак полностью отрицает тот факт, что в 2012 году он попросил своих подчиненных поцарапать Ауди А6. Когда это было сделано, он обратился в милицию. Хулиганов так и не нашли, зато Миноблавтотранс полностью оплатил покраску автомобиля.

Кстати, Виктор Леонидович не первый раз становится фигурантом уголовного дела. Когда в мае 1999 года на Немиге в массовой давке погибло 53 человека, Русака и начальника отдела массовых мероприятий обвинили в халатности. Но в 2002 году дело прекратили в связи с истечением срока давности.

Миноблавтотрансом бывший милиционер руководил 10 лет — с 2005 года по 2015.