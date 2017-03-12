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Журналиста "Радио Свобода" за "Марш нетунеядцев" оштрафовали на Br 575

13.03.2017 17:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Корреспондента "Радио Свобода" Галину Абакунчик (Минск) суд оштрафовал на 575 рублей (25 базовых величин), признав ее виновной в участии в несанкционированной акции в Орше.

Журналиста "Радио Свобода" за "Марш нетунеядцев" оштрафовали на Br 575
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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В минувшее воскресенье в Орше прошел "Марш нетунеяднцев", во время которого были задержаны оппозиционеры и журналисты.

Милицейский протокол, составленный на Абакунчик за участие "Марше нетунеядцев", который прошел в минувшее воскресенье в Орше, рассматривал судья Николай Драгунов. Согласно протоколу, составленному сотрудниками органов внутренних дел, Абакунчик отказалась назвать себя при задержании. Журналистка была задержана в воскресенье и ночь провела в ИВС в Орше.

В суде Абакунчик свою вину не признала, заявив, что не участвовала в "марше", а выполняла редакционное задние.

Журналиста телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву суд также признал виновной в неповиновении сотрудникам милиции и участии в несанкционированной акции и назначил ей штраф в размере 690 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Галина Абакунчик свою вину не признала, заявив, что не участвовала в "марше", а выполняла редакционное задние.

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