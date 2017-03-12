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КГБ рассказал о ходе расследования "дела банкиров"
13.03.2017 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Комитет государственной безопасности продолжает расследование уголовного дела в отношении трех бывших высокопоставленных работников банковской сферы, сообщил Sputnik официальный представитель комитета Дмитрий Побяржин.
Как ранее сообщал Sputnik, в июне прошлого года КГБ подтвердил задержание первого заместителя председателя ОАО "Беларусбанк" Геннадия Господарика. Его
Позднее СМИ сообщали и о задержании еще двух высокопоставленных банкиров – бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика и экс-руководителя Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева. Однако ни один правоохранительный орган страны эту информацию не подтвердил.
"Следствие продолжается. Они (Господарик, Боговик и Зубарев – Sputnik) находятся под стражей", – сказал Побяржин.
Господарик занимал должность первого заместителя председателя ОАО "Беларусбанк" с 1 февраля 2012 года. В банковской системе он начал работать в 1983 году, в Стройбанке СССР.
Боговик до 2014 года, когда он стал исполнительным директором банка, много лет возглавлял расчетный центр банковских пластиковых карт Беларусбанка. Зубарев также длительное время работал в Беларусбанке и до задержания возглавлял отдел банковских карт, а также являлся директором расчетного центра пластиковых карт. В 2002 году Зубарева назначили гендиректором Банковского процессингового центра, а его место в Беларусбанке занял Боговик.
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Следствие продолжается, три высокопоставленных банковских служащих находятся под стражей. Ранее в КГБ подтверждали задержание только одного топ-менеджера...
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