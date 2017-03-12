МИНСК, 13 мар – Sputnik. Комитет государственной безопасности продолжает расследование уголовного дела в отношении трех бывших высокопоставленных работников банковской сферы, сообщил Sputnik официальный представитель комитета Дмитрий Побяржин.

Как ранее сообщал Sputnik, в июне прошлого года КГБ подтвердил задержание первого заместителя председателя ОАО "Беларусбанк" Геннадия Господарика. Его взяли с поличным при получении взятки в размере 14 тысяч долларов . В отношении Господарика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки).

Позднее СМИ сообщали и о задержании еще двух высокопоставленных банкиров – бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика и экс-руководителя Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева. Однако ни один правоохранительный орган страны эту информацию не подтвердил.

"Следствие продолжается. Они (Господарик, Боговик и Зубарев – Sputnik) находятся под стражей", – сказал Побяржин.

Господарик занимал должность первого заместителя председателя ОАО "Беларусбанк" с 1 февраля 2012 года. В банковской системе он начал работать в 1983 году, в Стройбанке СССР.

Боговик до 2014 года, когда он стал исполнительным директором банка, много лет возглавлял расчетный центр банковских пластиковых карт Беларусбанка. Зубарев также длительное время работал в Беларусбанке и до задержания возглавлял отдел банковских карт, а также являлся директором расчетного центра пластиковых карт. В 2002 году Зубарева назначили гендиректором Банковского процессингового центра, а его место в Беларусбанке занял Боговик.