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Настойчивый гражданин Молдовы нарушил закон спустя два часа после депортации из Беларуси

13.03.2017 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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10 марта пограничники задержали в Гомельском районе неизвестного мужчину. Им оказался 32-летний гражданин Молдовы, ранее уже депортированный из Беларуси. Подробности сообщает Госпогранкомитет.

Выяснилось, что мужчина буквально двумя часами ранее был депортирован в принудительном порядке через пункт пропуска «Новая Гута» с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371 Уголовного кодекса (Незаконное пересечение госграницы). По данной статье гражданину грозит до 5 лет лишения свободы.

 
 
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