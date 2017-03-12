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Настойчивый гражданин Молдовы нарушил закон спустя два часа после депортации из Беларуси
13.03.2017 17:41 — Новости Общества | Tut.by
10 марта пограничники задержали в Гомельском районе неизвестного мужчину. Им оказался 32-летний гражданин Молдовы, ранее уже депортированный из Беларуси. Подробности
Выяснилось, что мужчина буквально двумя часами ранее был депортирован в принудительном порядке через пункт пропуска «Новая Гута» с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371 Уголовного кодекса (Незаконное пересечение госграницы). По данной статье гражданину грозит до 5 лет лишения свободы.
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Сейчас гражданину грозит до 5 лет лишения свободы.
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