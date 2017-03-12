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Водитель BMW, переехавший коляску с ребенком, получил 4 года "химии"

13.03.2017 17:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Суд Вилейского района вынес приговор водителю автомобиля, который совершил наезд на коляску с малолетним ребенком, в результате которого младенец погиб, сообщили Sputnik в пресс-службе Минского областного суда.

Водитель BMW, переехавший коляску с ребенком, получил 4 года "химии"
© flickr.com/ Alberto Vaccaro
Под Вилейкой BMW наехал на коляску с ребенком, младенец погиб

Авария произошла 8 ноября 2016 года в Вилейском районе вблизи деревни Избино: машина BMW, за рулем которой находился электромонтер ОАО "Зенит-БелОМО", сбила коляску – младенец от полученных травм скончался в больнице. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

"Приговором суда водитель  признан виновным в нарушении правил дорожного, повлекшем по неосторожности смерть человека", – сказали в суде.

Там также сообщили, что на основании ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси жителю Вилейки было назначено наказание в виде ограничения свободы на четыре года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Кроме того, мужчина на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Он также должен будет компенсировать потерпевшей стороне моральный вред – в общей сложности почти 21 тысячу рублей.

В суде отметили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина должен будет компенсировать потерпевшей стороне моральный вред – в общей сложности почти 21 тысячу рублей.

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