Бобруйчанин Дмитрий Клачков — отец-одиночка в декретном отпуске. Его дочке Эвелине вскоре исполнится 2 годика и 3 месяца. Мужчина в одночасье бросил бизнес, веселые встречи с друзьями, привычный размеренный образ жизни и с головой окунулся в незнакомые ранее сугубо женские хлопоты.



Жену задержали за наркотики

Я был еще женат, когда у нас появилась Эвелинка. Но буквально через несколько месяцев после рождения дочери мы развелись. Инициатором разрыва был я. В один миг жену стало не узнать: необъяснимые вспышки агрессии, постоянные скандалы на пустом месте и истерики.

Я пребывал в постоянном напряжении и не знал, в какой момент и что на сей раз она решит «выкинуть», но больше терпеть этого не мог. Если бы только я тогда знал, что она связалась с наркотиками. Мне больно об этом говорить, поэтому скажу только, что сейчас бывшая жена находится под следствием.

После того как бывшую жену задержали, Эвелина осталась у бабушки по линии жены. Она даже хотела взять опеку над малышкой. Но зачем это нужно, если есть отец, который от ребенка не отказывается? Но отдавать ее мне теща не хотела. Да и после нашего развода (Эвелине было тогда 3 месяца, и она осталась с матерью) к дочке теща и бывшая жена подпускали неохотно. Год и семь месяцев жила Эвелина с матерью, вплоть до задержания.

Один на миллион





А я скучал по Эвелинке безумно, ведь для меня это был желанный ребенок. И имя для дочки выбрал я. Помню, еще в юности была у меня знакомая с таким именем, она всегда поражала и восхищала меня своей небанальной красотой, острым умом и тем, как умела держаться с остальными. Еще с того времени решил, что если будет дочка — то только Эвелина.

Когда дочка уже появилась на свет, в те недолгие месяцы до развода, я не разделял мужские обязанности и женские: с удовольствием купал малышку, менял подгузники, укачивал, чтоб уснула. Все кругом удивлялись, насколько стремительно я влился в роль отца.

И все же органы опеки определили место жительства ребенка со мной. Это, в общем, было несложно: родитель, если он, конечно, дееспособен и не лишен родительских прав, всегда в приоритете перед другими родственниками в этом вопросе.

До сих пор перед глазами тот день, когда я приехал забирать дочь к себе, — 26 сентября 2016 года. Выходит из квартиры теща и при сотрудниках ИДН передает мне малышку. Ничего из Эвелининых вещей теща мне тогда не отдала.

В тот момент, по правде, я немножко распереживался: смогу ли? Хватит ли мне денег? Терпения? Умения? Но, взяв Эвелину на руки после разлуки, испытал столько эмоций! От опасений и следа не осталось: дочка, наконец, со мной! Я понял одно: наступает новый чудесный этап в моей жизни, который удается пережить всего одному мужчине из миллиона.

Оставил бизнес, живем на 260 рублей в месяц, но я счастлив!

На первых порах поддержали друзья: помогли подгузниками, детской одеждой, игрушками-погремушками. Огромное спасибо моей маме, она никогда не отказывалась присмотреть за Эвелиной, когда я вынужден был решать неотложные дела, — те же вопросы с «заморозкой» бизнеса.





У меня было свое дело: в 2011 году открыл магазин запчастей, потом переквалифицировался на грузоперевозки. Теперь я все приостановил на время воспитания. Дочка — важнее всех денег на свете. Я ушел в декретный отпуск, и мы с Эвелиной живем на 260 рублей пособия в месяц. Конечно, я от многого отказался: на развлечения и посиделки с друзьями нет ни времени, ни денег. Но я счастлив!

Скажу честно, что не понимаю матерей-одиночек, которые жалуются на свою тяжкую судьбу. Ну где вы видели, чтобы всегда все было легко и просто? Недавно я приуныл, а Эвелина, видимо, почувствовала это, прибежала, вытянула стульчик и показывает пальчиком «Садись!». Потом взобралась мне на колени и давай целовать. Разве будешь грустить после этого?

Покупаю больше штанишек, чем платьиц

Три месяца назад Эвелине исполнилось два годика, и мы пошли в садик. Переживал немного, как и любой родитель, как она с детьми поладит. Но все оказалось хорошо: со всеми дружит, и воспитатели еще ни разу мне на нее не пожаловались.

Она у меня умница, проблем с ней пока совсем нет. Кушает все. Может, нравится, как я готовлю? Иногда игрушки любит по комнате разбросать. Но я не ругаюсь. Она уже по моему виду узнает, когда я чем-то недоволен. Все понимает, разворачивается и идет раскладывать игрушки на места.





Очень нравится мне ее наряжать, с удовольствием хожу по магазинам в поисках красивых вещичек. Правда, заметил, что платьица и юбочки редко покупаю, все больше джинсы и штанишки.

Интересно наблюдать, как у Эвелины появляются уже свои интересы. Например, она хорошо и с удовольствием рисует. Я купил ей художественную доску, научил рисовать животных, домики, деревья. Очень любит Эвелина животных: на улице кота или собаку увидит — аж сияет вся.

Чтобы выросла честной и порядочной, как царевна





Каждое утро у нас начинается с мультиков, а вечером обязательно читаю сказку на ночь. Русские народные выбираю, они добрые и поучительные. Современные сказки — совсем не то! А я хочу, чтобы дочка, в первую очередь, выросла честной и порядочной девушкой, как царевна.

А в ближайших планах у меня — отвести Эвелину на занятия по спортивным танцам. Уже нашел хорошего педагога, который обучает девочек от двух лет.

— Я понимаю, что по мере того как дочь будет подрастать, может быть сложнее. Уже сейчас обращаю внимание, как мамы девочек постарше заплетают им косички, учусь. Мне кажется, что у каждой женщины умение плести косички где-то на генетическом уровне заложено.

Пока Эвелина еще многого не понимает, но придет день, и она непременно спросит, где ее мама и почему, например, у Пети из садика она есть, а у нее — нет. Честно сказать, пока гоню эти мысли прочь, потому что не знаю, как отвечу. И врать не хочется — и правду не скажешь.

Но я не собираюсь замыкаться в себе, изолироваться. Я еще молод, и в планах у меня — найти заботливую жену, которая сможет полюбить мою дочь и заменить ей мать. Все-таки как бы все хорошо ни было, я все равно убежден, что ребенок должен расти в полной семье.