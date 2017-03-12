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"Марши нетунеядцев": суды, реакция ЕС и критика Гайдукевича
13.03.2017 18:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Белорусские суды в понедельник назначали штрафы и сутки ареста оппозиционерам и журналистам, которые были задержаны в Орше и других региональных городах во время
© Sputnik/ Юлия Балакирева
По данным правозащитников, в Орше 12 марта задержали более 15 человек, сегодня прошли суды. Крупные штрафы были назначены двум белорусским представителям СМИ – корреспондент "Радио Свобода" Галина Абакумчик оштрафована почти на 280 долларов, журналист телеканала "Белсат" Екатерина Андреева – более чем на 300 долларов, сопредседатель оргкомитета по создания БХД Павел Северинец получил 15 суток ареста.
По данным правозащитников, с 3 марта за участие в "Маршах нетунеядцев" в Беларуси были задержаны более 70 человек. Кроме Минска, такие несанкционированные акции прошли в Молодечно, Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве.
Реакция ЕС
Евросоюз в понедельник отреагировал на задержания в Беларуси и призвал освободить всех задержанных. "Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации", – заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.
ЛДПБ критикует
Первый зампред ГЛДПБ Олег Гайдукевич подверг критике провластные организации и идеологов в контексте прошедших в регионах несанкционированных митингов.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
"Последние события в регионах показали полную несостоятельность провластных организаций, финансируемых из бюджета, а также полную неспособность местных идеологов работать с людьми", – написал на своей странице в Facebook Гайдукевич.
По его мнению, их надо лишать государственного финансирования, а высвободившиеся деньги направить на создание новых рабочих мест и поддержку малоимущих.
Критикуя виновников в регионах, политик отметил, что люди "вышли со своими проблемами, а местные идеологи попрятались по кабинетам". По словам политика, местные власти, как всегда, надеялись, что силовые структуры удержат ситуацию в стране, а в Минске за них решат все проблемы.
Про изюм
На совещании 9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу жестко реагировать на действия представителей оппозиции во время акций, так называемых "маршей нетунеядцев".
© Фото: пресс-служба президента
"Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов", – сказал президент.
Он также отметил, что в этом плане надо работать на предупреждение. "И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно", – заявил глава государства.
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Политики критикуют местную вертикальщиков и идеологов на местах за неспособность работать с людьми, ЕС отреагировал на задержания оппозиционеров.
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