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"Марши нетунеядцев": суды, реакция ЕС и критика Гайдукевича

13.03.2017 18:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Белорусские суды в понедельник назначали штрафы и сутки ареста оппозиционерам и журналистам, которые были задержаны в Орше и других региональных городах во время воскресных несанкционированных "Маршей нетунеядцев".

"Марши нетунеядцев": суды, реакция ЕС и критика Гайдукевича
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Воскресенье "нетунеядцев": митинги, дроны, задержания и реакция властей

По данным правозащитников, в Орше 12 марта задержали более 15 человек, сегодня прошли суды. Крупные штрафы были назначены двум белорусским представителям СМИ – корреспондент "Радио Свобода" Галина Абакумчик оштрафована почти на 280 долларов, журналист телеканала "Белсат" Екатерина Андреева – более чем на 300 долларов, сопредседатель оргкомитета по создания БХД Павел Северинец получил 15 суток ареста.

По данным правозащитников, с 3 марта за участие в "Маршах нетунеядцев" в Беларуси были задержаны более 70 человек. Кроме Минска, такие несанкционированные акции прошли в Молодечно, Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве. 

Реакция ЕС 

Евросоюз в понедельник отреагировал на задержания в Беларуси и призвал освободить всех задержанных. "Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации", – заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич. 

ЛДПБ критикует

Первый зампред ГЛДПБ Олег Гайдукевич подверг критике провластные организации и идеологов в контексте прошедших в регионах несанкционированных митингов.

"Марши нетунеядцев": суды, реакция ЕС и критика Гайдукевича
© Sputnik / Дмитрий Босак.
ЛДПБ намерена перехватить инициативу у оппозиции на "Маршах нетунеядцев"

"Последние события в регионах показали полную несостоятельность провластных организаций, финансируемых из бюджета, а также полную неспособность местных идеологов работать с людьми", – написал на своей странице в Facebook Гайдукевич. 

По его мнению, их надо лишать государственного финансирования, а высвободившиеся деньги направить на создание новых рабочих мест и поддержку малоимущих. 

Критикуя виновников в регионах, политик отметил, что люди "вышли со своими проблемами, а местные идеологи попрятались по кабинетам". По словам политика, местные власти, как всегда, надеялись, что силовые структуры удержат ситуацию в стране, а в Минске за них решат все проблемы. 

Про изюм

На совещании 9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу жестко реагировать на действия представителей оппозиции во время акций, так называемых "маршей нетунеядцев".

"Марши нетунеядцев": суды, реакция ЕС и критика Гайдукевича
© Фото: пресс-служба президента
Президент: провокаторов повыковыривать, как изюм из булки

"Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов", – сказал президент. 

Он также отметил, что в этом плане надо работать на предупреждение. "И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно", – заявил глава государства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Политики критикуют местную вертикальщиков и идеологов на местах за неспособность работать с людьми, ЕС отреагировал на задержания оппозиционеров.

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