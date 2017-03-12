МИНСК, 13 мар – Sputnik. Белорусские суды в понедельник назначали штрафы и сутки ареста оппозиционерам и журналистам, которые были задержаны в Орше и других региональных городах во время воскресных несанкционированных "Маршей нетунеядцев" .

По данным правозащитников, в Орше 12 марта задержали более 15 человек, сегодня прошли суды. Крупные штрафы были назначены двум белорусским представителям СМИ – корреспондент "Радио Свобода" Галина Абакумчик оштрафована почти на 280 долларов, журналист телеканала "Белсат" Екатерина Андреева – более чем на 300 долларов, сопредседатель оргкомитета по создания БХД Павел Северинец получил 15 суток ареста.

По данным правозащитников, с 3 марта за участие в "Маршах нетунеядцев" в Беларуси были задержаны более 70 человек. Кроме Минска, такие несанкционированные акции прошли в Молодечно, Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве.

Реакция ЕС

Евросоюз в понедельник отреагировал на задержания в Беларуси и призвал освободить всех задержанных. "Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации", – заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

ЛДПБ критикует

Первый зампред ГЛДПБ Олег Гайдукевич подверг критике провластные организации и идеологов в контексте прошедших в регионах несанкционированных митингов.

"Последние события в регионах показали полную несостоятельность провластных организаций, финансируемых из бюджета, а также полную неспособность местных идеологов работать с людьми", – написал на своей странице в Facebook Гайдукевич.

По его мнению, их надо лишать государственного финансирования, а высвободившиеся деньги направить на создание новых рабочих мест и поддержку малоимущих.

Критикуя виновников в регионах, политик отметил, что люди "вышли со своими проблемами, а местные идеологи попрятались по кабинетам". По словам политика, местные власти, как всегда, надеялись, что силовые структуры удержат ситуацию в стране, а в Минске за них решат все проблемы.

Про изюм

На совещании 9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу жестко реагировать на действия представителей оппозиции во время акций, так называемых "маршей нетунеядцев".

"Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов", – сказал президент.

Он также отметил, что в этом плане надо работать на предупреждение. "И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно", – заявил глава государства.