В Скиделе прошли похороны третьей жертвы взрыва на сахарном комбинате. Уже к полудню около проходной стали собираться люди с венками и цветами. В непривычной тишине, почти шепотом обсуждали произошедшее. Взрыв , конечно, главная тема для разговоров местных жителей последние несколько недель.





— Знаете, очень жалко девочек, — мужчины в спецовках комбината размышляют о том, что же случилось ночью 25 февраля, — Мы тогда не работали — была другая смена. О происшествии на заводе вообще узнали от родственников в Волковыске. Что там произошло? Это следователи лучше скажут, но в цеху было всегда пыльно. Вся эта сахарная пыль летает в воздухе и оседает на оборудовании. Хватит только одной искры. Говорят, что Ольге (51-летняя женщина скончалась 10 марта — Прим. TUT.BY), а она была мастером, перед взрывом пожаловались на запах гари, который шел откуда-то из-под оборудования. Женщины склонились, чтобы посмотреть, что там — и тут бахнуло. Но как оно было на самом деле — пока непонятно. Мы все ждем выводов экспертов. Хотелось бы, чтобы нашлись виновные в этой страшной трагедии.

Мужчины молча курят, а потом уходят к проходной, где уже стали собираться работники предприятия.





— Оля была добрая, ответственная, набожная. Одна поднимала двух детей, — вспоминают женщины, стоящие чуть поодаль. — На заводе говорили, что она меньше всего пострадала . А вот видите как… Девчонок выносили на телогрейках. Одна из них даже успела в состоянии шока дойти до раздевалки и позвонить начальнику цеха, а потом упала без сознания. Для нас всех — это настоящий шок. Оля только-только замуж дочь выдала, а тут такое произошло.

Сослуживцы попрощались с погибшей. На заводе прозвучал прощальный гудок сирены. Родственники и друзья направились в сторону кладбища, а рабочие стали расходиться.





Цех, в котором произошел взрыв, называют «сахарной бочкой»

Скидельский сахарный комбинат — градообразующее предприятие. На нем работает 905 человек. Цех готовой продукции, где произошел взрыв, организован и действует с 1998 года. В народе его называют «сахарная бочка». И правда, визуально, он похож на огромную бочку.

— В этом году начал эксплуатироваться склад бестарного хранения сахара и в разные периоды работы цеха, в зависимости от необходимости, формируется разное количество персонала. В основном, за счет временного привлечения грузчиков. Сейчас численность работников цеха составляет 140 человек, а в ночную смену, когда произошла чрезвычайная ситуация, работало 23 человека, — говорит генеральный директор ОАО «Скидельский сахарный комбинат» Дмитрий Егоров и рассказывает о последствиях взрыва на заводе. — В результате локальной чрезвычайной ситуации в галерее, соединяющей главный корпус (отделение фасовки) и элеваторную башню, частично деформированы стены, в помещении третьего этажа главного корпуса повреждены оконные и дверные блоки. Сейчас причины и обстоятельства взрыва выясняют специалисты Следственного комитета. Поэтому до окончания расследования какую-то более конкретную информацию о случившемся мы давать не можем.

Генеральный директор добавляет, что женщины, которые пострадали при взрыве, не являются новичками на предприятии, они отработали от 8 до 25 лет, прошли необходимый инструктаж, свою работу выполняли профессионально, зарекомендовали себя только с положительной стороны, дисциплинированные.





К следствию привлекут польскую компанию

И рабочие, и администрация завода говорят о том, что такое серьезное происшествие на предприятии случилось впервые.

Однако, в Беларуси уже были похожие трагические случаи взрывов пылевоздушной смеси. Так, 25 октября 2010 года на участке по производству древесно-топливных гранул СООО «Пинскдрев-ДСП» два работника погибли на месте, еще 12 скончались от ожогов в больницах. Тогда врачам удалось спасти шестерых пострадавших.

В 1972 году произошел взрыв в цехе футляров Минского радиозавода, который находился по улице Ковалевской в Минске. Тогда погибло более 100 человек. Причиной такой техногенной катастрофы стала излишняя концентрация пыли.







Фото: sk.gov.by

Взрыв на Скидельском сахарном заводе, расследует главное следственное управлением центрального аппарата Следственного комитета.

— Состояние двух женщин до настоящего времени медиками оценивается как тяжелое. Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация. Сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь поручено проведение ряда сложнейших экспертиз, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.





К следственным действиям планируется привлечь представителей польской компании, которая является поставщиком оборудования на Скидельский сахарный завод. Польские специалисты установят насколько правильно шла эксплуатация оборудования, не произошла ли в процессе работы какая-либо поломка.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность». Санкции по этой статье предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Тогда пострадали пять женщин из ночной смены, они получили ожоги и баротравмы и были госпитализированы. Трое из пострадавших скончались . Двое проходят лечение в Гродненской и Минской БСМП.