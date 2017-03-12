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Северинец за "Марш нетунеядцев" в Орше получил 15 суток
13.03.2017 18:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец за участие в несанкционированной акции "Марш нетунеядцев" в Орше получил 15 суток ареста, сообщили правозащитники.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Суд Оршанского района признал политика виновным в организации и участии в несанкционированной уличной акции, Северинец получил за нее 15 суток административного ареста.
В начале разбирательства политик предложил судье, чтобы она разговаривала с ним на белорусском языке, но его просьбу не удовлетворили и процесс шел на русском.
Северинец в ходе заседания также заявил, что не признает себя виновным.
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Политик в ходе судебного заседания в Орше заявил, что не признает себя виновным.
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