МИНСК, 13 мар – Sputnik. Сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец за участие в несанкционированной акции "Марш нетунеядцев" в Орше получил 15 суток ареста, сообщили правозащитники.

Накануне в Беларуси прошли четыре марша против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" – протестующие вышли на улицы в Орше, Бобруйске, Бресте и Рогачеве. Северинца сотрудники правоохранительных органов задержали в Орше .

Суд Оршанского района признал политика виновным в организации и участии в несанкционированной уличной акции, Северинец получил за нее 15 суток административного ареста.

В начале разбирательства политик предложил судье, чтобы она разговаривала с ним на белорусском языке, но его просьбу не удовлетворили и процесс шел на русском.

Северинец в ходе заседания также заявил, что не признает себя виновным.